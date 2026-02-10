Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第45回
【1万4399円→9972円】レバレス入門したい？ だったら、これ。「コスパ高い」「安いのに使いやすい」と好評
2026年02月10日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
16個のボタンを搭載するレバーレスコントローラー
Amazon.co.jpにて、Haute42のレバーレスコントローラー「U16 ブラック」が販売中だ。参考価格は1万4399円だが、タイムセールにより31％オフの9972円で購入できる（2月10日時点）。
U16 ブラックは、16個のボタンを搭載したレバーレスコントローラー。5000万回耐えられるというロープロファイルスイッチや連射ボタン、1ms未満の遅延、家庭用ゲーム機対応のコンバーターが差し込めるポートなどが特徴となっている。
レバーレス入門に最適な一台
ユーザーレビューを見ると、「他レバレスより安価」「耐久性高い」「使いやすいので入門機として優秀」といった声が寄せられている。安価ながらも使いやすいと好評のようだ。いまなら1万円未満で購入できるため、レバーレスコントローラーを探している人はU16 ブラックをチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Haute42 アケコン レバーレス コントローラー レバーレス アケコン ボタン枠の追加 極薄の厚さ 天板広め ボタンが外れずに 膝置き可 U16黒 格ゲー向け For PC Switch2 Switch PS4 PS3 持ち運び便利 無遅延 コンパクト RGB LED ホットスワップ ボタン交換可能 適度なボタン間隔 連射機能 日本語説明書 (U16 ブラック)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
