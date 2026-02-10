Switch 2ゲットしたらこれも必須！ プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチの豪華セットが15％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Switch 2プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチが

プレゼントボックスに入ったセット

Amazon.co.jpにて、任天堂の「【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】」が販売中だ。参考価格は1万3233円だが、タイムセールにより15％オフの1万1207円で購入できる（2月10日時点）。

スーパー マリオ ホリデーギフトプレゼントボックスにNintendo Switch 2 Proコントローラー、液晶保護フィルム、スマートポーチの3点が入っているセット製品。ボックスはNintendo Switch 2本体が入るサイズなので、本体と一緒にプレゼントできるという。

必要不可欠なアイテムをまとめてゲットできる

ユーザーレビューを見ると、「セットで購入できてよかった」「公式ライセンスなので安心」といった好評の声が寄せられている。Nintendo Switch 2と一緒に買っても良し、誰かにプレゼントするために買っても良し。必要不可欠なアイテムをまとめてゲットできるチャンスなので、気になる人はチェックしてみてほしい。