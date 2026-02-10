Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第44回
Switch 2ゲットしたらこれも必須！ プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチの豪華セットが15％オフ
2026年02月10日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Switch 2プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチが
プレゼントボックスに入ったセット
Amazon.co.jpにて、任天堂の「【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】」が販売中だ。参考価格は1万3233円だが、タイムセールにより15％オフの1万1207円で購入できる（2月10日時点）。
スーパー マリオ ホリデーギフトプレゼントボックスにNintendo Switch 2 Proコントローラー、液晶保護フィルム、スマートポーチの3点が入っているセット製品。ボックスはNintendo Switch 2本体が入るサイズなので、本体と一緒にプレゼントできるという。
必要不可欠なアイテムをまとめてゲットできる
ユーザーレビューを見ると、「セットで購入できてよかった」「公式ライセンスなので安心」といった好評の声が寄せられている。Nintendo Switch 2と一緒に買っても良し、誰かにプレゼントするために買っても良し。必要不可欠なアイテムをまとめてゲットできるチャンスなので、気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー + 【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 衝撃吸収 + 【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA ブラック×グレー
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第45回
トピックス【1万4399円→9972円】レバレス入門したい？ だったら、これ。「コスパ高い」「安いのに使いやすい」と好評
-
第43回
トピックスREGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中
-
第42回
トピックス結局、“軽いは正義”なんだよ！ その事実を体感できるワイヤレスゲーミングマウス
-
第41回
トピックスエナドリ飲みたいけど炭酸はちょっと……。それならマンゴーラッシー味の「ZONe」がある！ しかも24本セットがセール中！
-
第40回
トピックス【4909円→2943円】Switch全機種対応のプロコンがAmazonタイムセールで40％オフ！ 快適な操作性とコスパの高さが魅力
-
第39回
トピックス【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ
-
第38回
トピックス【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード
-
第37回
トピックス眼精疲労や肩こりに悩むゲーマーたちに、めぐリズムのアイマスク（16枚入り）を推したい……
-
第36回
トピックス初心者にオススメ！ コスパ良しの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、さらに19％オフ
-
第35回
トピックスプロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える
- この連載の一覧へ