Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第44回

Switch 2ゲットしたらこれも必須！ プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチの豪華セットが15％オフ

2026年02月10日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】」を入手
 

Switch 2プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチが
プレゼントボックスに入ったセット

　Amazon.co.jpにて、任天堂の「【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】」が販売中だ。参考価格は1万3233円だが、タイムセールにより15％オフの1万1207円で購入できる（2月10日時点）。

　スーパー マリオ ホリデーギフトプレゼントボックスにNintendo Switch 2 Proコントローラー、液晶保護フィルム、スマートポーチの3点が入っているセット製品。ボックスはNintendo Switch 2本体が入るサイズなので、本体と一緒にプレゼントできるという。

アマゾンで「【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】」を入手
 

必要不可欠なアイテムをまとめてゲットできる

　ユーザーレビューを見ると、「セットで購入できてよかった」「公式ライセンスなので安心」といった好評の声が寄せられている。Nintendo Switch 2と一緒に買っても良し、誰かにプレゼントするために買っても良し。必要不可欠なアイテムをまとめてゲットできるチャンスなので、気になる人はチェックしてみてほしい。

アマゾンで「【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス入り】【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー + 【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 衝撃吸収 + 【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA ブラック×グレー

