「モンハンワイルズ」一部で話題のDLCチェックに言及 1月28日のアプデで修正
カプコンは1月28日、「モンスターハンターワイルズ」にてPC（Steam）版だけの専用パッチ「Ver.1.040.03.01」を配信した。
今回のパッチでは、Steam版固有のCPU/GPU処理の削減や見直しを実施。オプション周りにCPUやプリセット、グラフィック設定の追加を行っている。
また、一部のユーザーから噂されていた「ダウンロードコンテンツ自体の所持数によってフレームレートが低下する現象」、いわゆる“DLCチェック”については公式が否定。ただ、サポート窓口で未受け取りのコンテンツがあった場合のチェック処理でCPU負荷が大きくなる不具合は確認されたため、今回のアップデートで修正したとのこと。
なお、今後の予定として2月18日配信予定のVer. 1.041アップデートにおいては、全プラットフォームでGPU処理の負荷を軽減する対応を実施予定だという。
【お知らせ】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) January 27, 2026
下記日時よりSteam®版専用パッチ「Ver.1.040.03.01」の配信を予定しております。
Steam®版のみ
2026/01/28(水) 11:00
※本パッチの配信時には、プレイ途中にオンラインから切断されることはございません。https://t.co/qc3YbhoAso
■ゲームの品質改善に関する取り組み… pic.twitter.com/vsVwj7zZcd
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。