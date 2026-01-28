「モンハンワイルズ」一部で話題のDLCチェックに言及　1月28日のアプデで修正

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　カプコンは1月28日、「モンスターハンターワイルズ」にてPC（Steam）版だけの専用パッチ「Ver.1.040.03.01」を配信した。

　今回のパッチでは、Steam版固有のCPU/GPU処理の削減や見直しを実施。オプション周りにCPUやプリセット、グラフィック設定の追加を行っている。

　また、一部のユーザーから噂されていた「ダウンロードコンテンツ自体の所持数によってフレームレートが低下する現象」、いわゆる“DLCチェック”については公式が否定。ただ、サポート窓口で未受け取りのコンテンツがあった場合のチェック処理でCPU負荷が大きくなる不具合は確認されたため、今回のアップデートで修正したとのこと。

　なお、今後の予定として2月18日配信予定のVer. 1.041アップデートにおいては、全プラットフォームでGPU処理の負荷を軽減する対応を実施予定だという。

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

■関連サイト