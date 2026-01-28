カプコンは1月28日、「モンスターハンターワイルズ」にてPC（Steam）版だけの専用パッチ「Ver.1.040.03.01」を配信した。

今回のパッチでは、Steam版固有のCPU/GPU処理の削減や見直しを実施。オプション周りにCPUやプリセット、グラフィック設定の追加を行っている。

また、一部のユーザーから噂されていた「ダウンロードコンテンツ自体の所持数によってフレームレートが低下する現象」、いわゆる“DLCチェック”については公式が否定。ただ、サポート窓口で未受け取りのコンテンツがあった場合のチェック処理でCPU負荷が大きくなる不具合は確認されたため、今回のアップデートで修正したとのこと。

なお、今後の予定として2月18日配信予定のVer. 1.041アップデートにおいては、全プラットフォームでGPU処理の負荷を軽減する対応を実施予定だという。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。