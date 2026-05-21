ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月20日、PlayStationの動画配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。日本時間の2026年6月3日午前6時より放送する。

今回の「State of Play」では、世界中のソフトウェアメーカー各社による発表や最新情報を、60分以上にわたって配信する。

目玉はInsomniac Gamesが手がける三人称視点アクションアドベンチャー「Marvel’s Wolverine（ウルヴァリン）」。9月15日の発売に向け、最新映像が解禁される。

この発表にユーザーからは「FFVIIリメイク3作目発表くるか」「ペルソナ4リバイバルにも期待」「エースコンバット8出てこいや！」「前回のState of Playは良かった。今回も楽しみやで」「みえる…ブラッドボーン2が見えるぞ」「Summer Game Fest目前でなにを発表するのか」「ワイルズMR来い…夏には早い？」など、期待するタイトルを挙げて盛り上がりを見せている。

なお、2月13日に実施された前回の配信では、「Kena: Scars of Kosmora（仮）」「デッドオアアライブ最新作」「サイレントヒル：タウンフォール」「Rev.NoiR（レヴ・ノワール）」など、多数の新作が発表された。今回はどんな発表があるのか、期待して視聴しよう。

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