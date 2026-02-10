REGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

「モンハンワイルズ」推奨画質モデルがいまなら3万円台！

Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより31％オフの3万4800円で購入できる（2月9日時点）。

RM-G276Nは、「モンスターハンターワイルズ」推奨画質モデルとして販売されたゲーミングディスプレー。液晶パネルは高視野角のFast IPSパネル、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）などが特徴だ。ゲーミングPCだけでなく家庭用ゲーム機にも対応している。

REGZAの強みを実感できるゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「映像のきめ細かさと彩度がよい」「コスパがよい」といった声が多い印象だ。REGZAならではの発色の良さを評価するユーザーも見受けられる。

27型の大画面はもちろん、どの角度から見ても画面が色あせない液晶パネル、240Hzの高リフレッシュレート、1msの応答速度など、ゲーマー垂涎の魅力が多く詰まったRM-G276N。タイムセール中は3万円台で買えるため、気になった人は早めに手に入れておくことをおすすめしたい。