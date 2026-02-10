Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第43回
REGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中
2026年02月10日 11時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
「モンハンワイルズ」推奨画質モデルがいまなら3万円台！
Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより31％オフの3万4800円で購入できる（2月9日時点）。
RM-G276Nは、「モンスターハンターワイルズ」推奨画質モデルとして販売されたゲーミングディスプレー。液晶パネルは高視野角のFast IPSパネル、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）などが特徴だ。ゲーミングPCだけでなく家庭用ゲーム機にも対応している。
REGZAの強みを実感できるゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「映像のきめ細かさと彩度がよい」「コスパがよい」といった声が多い印象だ。REGZAならではの発色の良さを評価するユーザーも見受けられる。
27型の大画面はもちろん、どの角度から見ても画面が色あせない液晶パネル、240Hzの高リフレッシュレート、1msの応答速度など、ゲーマー垂涎の魅力が多く詰まったRM-G276N。タイムセール中は3万円台で買えるため、気になった人は早めに手に入れておくことをおすすめしたい。
|Image from Amazon.co.jp
|REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル Adaptive Sync HDMI対応 RM-G276N
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第42回
トピックス結局、“軽いは正義”なんだよ！ その事実を体感できるワイヤレスゲーミングマウス
-
第41回
トピックスエナドリ飲みたいけど炭酸はちょっと……。それならマンゴーラッシー味の「ZONe」がある！ しかも24本セットがセール中！
-
第40回
トピックス【4909円→2943円】Switch全機種対応のプロコンがAmazonタイムセールで40％オフ！ 快適な操作性とコスパの高さが魅力
-
第39回
トピックス【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ
-
第38回
トピックス【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード
-
第37回
トピックス眼精疲労や肩こりに悩むゲーマーたちに、めぐリズムのアイマスク（16枚入り）を推したい……
-
第36回
トピックス初心者にオススメ！ コスパ良しの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、さらに19％オフ
-
第35回
トピックスプロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える
-
第34回
トピックスゲーム中にすぐ食べるならやっぱりカップヌードルだな……そう思ったら、もう7種類詰め合わせセット買っちゃう？
-
第33回
トピックス任天堂の目覚まし時計「Alarmo（アラーモ）」 オモシロ機能で“起きる体験”を楽しみたい人におすすめ
- この連載の一覧へ