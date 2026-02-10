このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第43回

REGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中

2026年02月10日 11時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「RM-G276N」を入手
 

「モンハンワイルズ」推奨画質モデルがいまなら3万円台！

　Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより31％オフの3万4800円で購入できる（2月9日時点）。

　RM-G276Nは、「モンスターハンターワイルズ」推奨画質モデルとして販売されたゲーミングディスプレー。液晶パネルは高視野角のFast IPSパネル、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）などが特徴だ。ゲーミングPCだけでなく家庭用ゲーム機にも対応している。

アマゾンで「RM-G276N」を入手
 

REGZAの強みを実感できるゲーミングディスプレー

　ユーザーレビューを見ると、「映像のきめ細かさと彩度がよい」「コスパがよい」といった声が多い印象だ。REGZAならではの発色の良さを評価するユーザーも見受けられる。

　27型の大画面はもちろん、どの角度から見ても画面が色あせない液晶パネル、240Hzの高リフレッシュレート、1msの応答速度など、ゲーマー垂涎の魅力が多く詰まったRM-G276N。タイムセール中は3万円台で買えるため、気になった人は早めに手に入れておくことをおすすめしたい。

アマゾンで「RM-G276N」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル Adaptive Sync HDMI対応 RM-G276N

