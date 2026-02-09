Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第41回
エナドリ飲みたいけど炭酸はちょっと……。それならマンゴーラッシー味の「ZONe」がある！ しかも24本セットがセール中！
2026年02月09日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PlayStation×日清カレーメシとコラボしたエナドリ
Amazon.co.jpにて、ZONe（ゾーン）の「ZONe ENERGY GAMING 24/7 エナジードリンク 400ml×24本」が販売中だ。参考価格は4850円だが、執筆時点では5％オフの4600円で購入できる（2月9日時点）。
ZONe ENERGY GAMING 24/7は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation」、日清食品の「日清カレーメシ」とコラボしたエナジードリンク。味はマンゴーラッシーフレーバー（無炭酸）。いつでもゲームを楽しんでほしいという思いで、「365日いつでも」を意味する「24/7」がつけられたという。
炭酸がないから飲みやすく、美味しい
ユーザーレビューを見ると、「マンゴー味が好きなのでありがたい」「炭酸がないから飲みやすい」「美味しい」といった声が寄せられている。ZONe ENERGY GAMING 24/7が24本入ってオトクなので、ゲームのモチベーションを少しでも底上げさせたい人は購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ZONe(ゾーン) ZONe ENERGY GAMING 24/7 エナジードリンク 400ml×24本
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第40回
トピックス【4909円→2943円】Switch全機種対応のプロコンがAmazonタイムセールで40％オフ！ 快適な操作性とコスパの高さが魅力
-
第39回
トピックス【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ
-
第38回
トピックス【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード
-
第37回
トピックス眼精疲労や肩こりに悩むゲーマーたちに、めぐリズムのアイマスク（16枚入り）を推したい……
-
第36回
トピックス初心者にオススメ！ コスパ良しの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、さらに19％オフ
-
第35回
トピックスプロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える
-
第34回
トピックスゲーム中にすぐ食べるならやっぱりカップヌードルだな……そう思ったら、もう7種類詰め合わせセット買っちゃう？
-
第33回
トピックス任天堂の目覚まし時計「Alarmo（アラーモ）」 オモシロ機能で“起きる体験”を楽しみたい人におすすめ
-
第32回
トピックスゲームのランクマにも！ 原稿の追い込みにも！ 長丁場でも尽きない300粒入りぶどう糖ラムネは夜の味方
-
第31回
トピックス「手が食べられてる……」いやいや、これがクセになる。バウヒュッテの卓上マッサージャー
- この連載の一覧へ