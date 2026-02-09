このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第41回

エナドリ飲みたいけど炭酸はちょっと……。それならマンゴーラッシー味の「ZONe」がある！ しかも24本セットがセール中！

2026年02月09日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

PlayStation×日清カレーメシとコラボしたエナドリ

　Amazon.co.jpにて、ZONe（ゾーン）の「ZONe ENERGY GAMING 24/7 エナジードリンク 400ml×24本」が販売中だ。参考価格は4850円だが、執筆時点では5％オフの4600円で購入できる（2月9日時点）。

　ZONe ENERGY GAMING 24/7は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation」、日清食品の「日清カレーメシ」とコラボしたエナジードリンク。味はマンゴーラッシーフレーバー（無炭酸）。いつでもゲームを楽しんでほしいという思いで、「365日いつでも」を意味する「24/7」がつけられたという。

炭酸がないから飲みやすく、美味しい

　ユーザーレビューを見ると、「マンゴー味が好きなのでありがたい」「炭酸がないから飲みやすい」「美味しい」といった声が寄せられている。ZONe ENERGY GAMING 24/7が24本入ってオトクなので、ゲームのモチベーションを少しでも底上げさせたい人は購入を検討してみては？

