このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

ユウキロックの「節約バンザイ！」 第135回

暴落中のビットコイン、最大4000円分を“無料”でもらう方法

2026年02月10日 07時00分更新

文● ユウキロック

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Kanchanara | Unsplash

※編註：本記事は暗号資産に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品や投資手法の購入・勧誘・推奨をするものではありません。暗号資産への投資は価格変動リスクを伴うため、最終的な判断はご自身の責任において行なってください。

　暗号資産の「ビットコイン」が歴史的な暴落をみせている。直近のピーク時では約1800万円だった価格が、ズルズル下落を続け、2月6日には一時990万円台となった。2月9日現在1100万円台に回復したものの最高値から40％ほどダウンしている。ここで僕が言いたいのは……

　チャンス！！チャンス！！チャンス！！

　仕込め！！仕込め！！仕込め！！

　ということ。

　すいません。過激な言い方になってしまいました。当然ですが、持っている資産を全額「ビットコイン」に変えろといっているわけではなく、そんなこと絶対やらないでほしいですし、やっても責任は一切負いません。違うんです。「ビットコイン」って……もらえるんです。無料で。今回紹介する「BITPOINT」のキャンペーンでは最大4000円分の「ビットコイン」が手に入ります！！暴落中だから大チャンスです。今回は暴落中の「ビットコイン」をタダで手に入れる方法をご紹介します。

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン