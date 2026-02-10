ユウキロックの「節約バンザイ！」 第135回
暴落中のビットコイン、最大4000円分を“無料”でもらう方法
2026年02月10日 07時00分更新
※編註：本記事は暗号資産に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品や投資手法の購入・勧誘・推奨をするものではありません。暗号資産への投資は価格変動リスクを伴うため、最終的な判断はご自身の責任において行なってください。
暗号資産の「ビットコイン」が歴史的な暴落をみせている。直近のピーク時では約1800万円だった価格が、ズルズル下落を続け、2月6日には一時990万円台となった。2月9日現在1100万円台に回復したものの最高値から40％ほどダウンしている。ここで僕が言いたいのは……
チャンス！！チャンス！！チャンス！！
仕込め！！仕込め！！仕込め！！
ということ。
すいません。過激な言い方になってしまいました。当然ですが、持っている資産を全額「ビットコイン」に変えろといっているわけではなく、そんなこと絶対やらないでほしいですし、やっても責任は一切負いません。違うんです。「ビットコイン」って……もらえるんです。無料で。今回紹介する「BITPOINT」のキャンペーンでは最大4000円分の「ビットコイン」が手に入ります！！暴落中だから大チャンスです。今回は暴落中の「ビットコイン」をタダで手に入れる方法をご紹介します。
この連載の記事
-
第134回
トピックス知らないと損！東京アプリ1万1000ポイント＆dポイント10％増量の全手順
-
第133回
トピックス【最大3％還元】ついに解禁！三井住友銀行の「外貨クレカ積立」が激アツすぎる理由
-
第132回
トピックスYahoo!ショッピング民が最強に！ Netflixセットプランが本気でヤバい
-
第131回
トピックスJAL Pay、最大20％還元の神キャンペーン！ “改悪”楽天ペイを救う最強ルートに
-
第130回
トピックス金利0.5％は当たり前の時代へ 2026年“最強銀行4天王”を本気で選んだ
-
第129回
トピックス2026年に作るべき最強クレカはこれ！最大2万円が“ほぼ放置”でもらえる激甘案件
-
第128回
トピックス【改悪？】楽天“株主優待SIM” 6ヵ月無料でもお得なのか徹底解説
-
第127回
トピックス【年4.2％相当】SBI新生銀行“金利10倍”＆現金2.2万円特典キャンペーン総まとめ
-
第126回
トピックス急げ！東京アプリで“1万1000円分”ゲットする方法
-
第125回
トピックス【楽天半額祭】お得すぎ！アマゾン超えのビッグセール「楽天スーパーセール」ついに開始へ
- この連載の一覧へ