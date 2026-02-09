Kindle漫画セール情報「推し漫」 第37回
近未来の宇宙開拓を描いた本格ハードSF『MOONLIGHT MILE【完全版】』が全巻33円！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月09日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
二人の男の視点から近未来の宇宙開拓史を描いた『MOONLIGHT MILE』が全巻33円でセール中です。
著者は、『機動戦士ガンダム サンダーボルト』の太田垣康男センセイ。3DCGとレゴブロックでメカを設計してから作画する技巧派で、本作のメカ作画もかなりの密度。もともとは『ビッグコミックスペリオール』にて2011年まで連載していた第2部の完結を持ってしばし休載となっていましたが、土俵をデジタル書籍に移し、2021年より待望の第3部の連載を再開。2023年に最新24巻が発売になりました。とはいえ、体調的にかなり無理を押しての連載のようで、第3部はペン入れされていないコンテ状態なのですが、それでも衰えない熱量でファンを歓喜させています。
無料でDLできる第1巻の始まりは、本筋とはかけ離れているのでちょっとびっくりするかもしれませんが、やたらとヤりまくるシーンがあるのも序盤だけ。ストーリー自体はかなりハードコアな近未来SFなので、そういったジャンルが好きな人にはおすすめです。今なら最新第24巻まですべてを759円でいっき読みできます。次巻が出るまでにまた2年くらい待つことにはなりそうですが、センセイ自身が「どうしても完結させたい」と言って描いている作品なので、お待ちしております！
『サンダーボルト』も良かったからなぁ…って人、
こちらも気に入ると思います
|Image from Amazon.co.jp
|MOONLIGHT MILE【完全版】(1)
MOONLIGHT MILE
太田垣康男 (著)
全24巻（続巻）
759円 (95%オフ)
第1巻
0円 (2巻以降、33円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
吾郎は宇宙空間で建築を担う職人であるビルディング・スペシャリストとして、一方でロストマンは米軍の戦闘機パイロットからスペースシャトルの操縦士へと、それぞれが異なるルートで次なる頂を目指す。ISSでの再会、選抜試験、そして月面都市ルナネクサスの建設。物語が進むにつれ、各国の野心や軍事的な緊張感が剥き出しになり、読者はこれがフィクションであることを忘れそうになる。第二部では吾郎の息子である歩が物語の中心となり、月面でのクーデターという激動の渦に巻き込まれていく。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第36回
エンタメ出口のない暗闇で光を掴むヒント『うつヌケ』が44%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第35回
エンタメ特撮愛が暴走する打ち切り巨大変身ヒロイン『まりかセヴン』が1冊77円、全巻セットで616円と最安！【Kindle漫画セール情報】
-
第34回
エンタメ【1巻77円】ヘンタイ的天才と美人秘書のランジェリー・ラブコメディ『甘い生活』が全40巻で3080円！【Kindle漫画セール情報】
-
第33回
エンタメ「理解し合う」ことの喜びが詰まった、全人類に読んでほしい良作『サトコとナダ』40%オフ、全4巻で1900円【Kindle漫画セール情報】
-
第32回
エンタメ性癖に貴賤なし『異種族レビュアーズ』が1冊88円、全11巻で1323円【Kindle漫画セール情報】
-
第31回
エンタメ不二子のお色気がたまらん『ルパン三世Y』全20巻で1540円！【Kindle漫画セール情報】
-
第30回
エンタメ「これではただのうまいだけの料理だわ！」それではあかんのか？とツッコまずにいられない『鉄鍋のジャン』全13巻88円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第29回
エンタメ圧倒的なメカ描写と重厚な人間ドラマで描く「許されざる正義」の行方 劇場版『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で1712円！【Kindle漫画セール情報】
-
第28回
エンタメ魅せるのは勝負ではなくその生き様 『伝説の雀鬼ショーイチ』が1冊55円！全24巻で1320円！【Kindle漫画セール情報】
-
第27回
エンタメアニメ第4期も制作が進行中の『とある科学の超電磁砲』原作漫画が最大67%オフ・181円からとお求めやすく！！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ