Kindle漫画セール情報「推し漫」 第35回

特撮愛が暴走する打ち切り巨大変身ヒロイン『まりかセヴン』が1冊77円、全巻セットで616円と最安！【Kindle漫画セール情報】

2026年02月09日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

　緊迫感ゼロの巨大変身ヒロイン漫画『まりかセヴン』が過去最安セール中です！

　伊藤伸平センセイ、好きなんですよねー。系譜で言うと、ゆうきまさみセンセイやあさりよしとうセンセイっぽいノリとツッコミでストーリーを展開していく漫画家さんですが、どんなバカバカしい設定であっても大真面目にストーリーテリングしていく最近の漫画とは芸風がちょっと違うので、SFヒロインドラマというより、SFヒロインコントと言ったほうがいいような漫画です。

　ただし、その特撮愛はホンモノ。「第47回星雲賞」候補に選ばれたのも納得の出来栄えで、ウルトラファンならクスッとくるようなパロディが満載。昭和の特撮好きなら絶対気にいるはず。今なら1冊77円、全8巻で616円と過去最安値でセール中です！　全8巻ではあるんですが、最後は特に話が閉じずに終わります。そう、打ち切りです。いつかどこかで続きが読みたいです！！　まあ、話は完結はしていないのですけど、8巻分はちゃんと面白いのでご安心を。

全巻の購入はこちら(Amazon)

打ち切り最終回ですけどガンダムだってそうだかんね
まあ、ガンダムはちゃんと完結させたけど

Image from Amazon.co.jp
まりかセヴン ： 1 (アクションコミックス)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

まりかセヴン
伊藤伸平 (著)
全8巻（完結）
616円 (88%オフ)
第1巻
77円 (88%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　流れ星に願い事をしていた普通の女子高生が宇宙人セヴンと融合してしまい、巨大変身ヒロインとして怪獣退治に明け暮れる物語。特撮と美少女をこよなく愛する著者・伊藤伸平センセイが、ウルトラ系特撮へのオマージュをこれでもかと詰め込んで作り上げた巨大変身ヒロインコメディ。読者もまりかもヘンタイの田子ノ浦センパイがとっても好きになる漫画。

