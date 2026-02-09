Kindle漫画セール情報「推し漫」 第35回
特撮愛が暴走する打ち切り巨大変身ヒロイン『まりかセヴン』が1冊77円、全巻セットで616円と最安！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月09日 17時00分更新
緊迫感ゼロの巨大変身ヒロイン漫画『まりかセヴン』が過去最安セール中です！
伊藤伸平センセイ、好きなんですよねー。系譜で言うと、ゆうきまさみセンセイやあさりよしとうセンセイっぽいノリとツッコミでストーリーを展開していく漫画家さんですが、どんなバカバカしい設定であっても大真面目にストーリーテリングしていく最近の漫画とは芸風がちょっと違うので、SFヒロインドラマというより、SFヒロインコントと言ったほうがいいような漫画です。
ただし、その特撮愛はホンモノ。「第47回星雲賞」候補に選ばれたのも納得の出来栄えで、ウルトラファンならクスッとくるようなパロディが満載。昭和の特撮好きなら絶対気にいるはず。今なら1冊77円、全8巻で616円と過去最安値でセール中です！ 全8巻ではあるんですが、最後は特に話が閉じずに終わります。そう、打ち切りです。いつかどこかで続きが読みたいです！！ まあ、話は完結はしていないのですけど、8巻分はちゃんと面白いのでご安心を。
打ち切り最終回ですけどガンダムだってそうだかんね
まあ、ガンダムはちゃんと完結させたけど
|まりかセヴン ： 1 (アクションコミックス)
まりかセヴン
伊藤伸平 (著)
全8巻（完結）
616円 (88%オフ)
第1巻
77円 (88%オフ)
