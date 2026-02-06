イベントパスやイベントログインボーナスも開催中
アイリスとエクスカリバーのEXスキルチップが登場！『フェスバ+』にて新イベント「聖炎の先導者」を開催
コロプラは2月6日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、新イベント「聖炎の先導者」を開催。開催期間は、2026年2月27日15時59分（予定）まで。
新イベント「聖炎の先導者」の開催にあわせ、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）のアイリス（CV：堀江由衣さん）と『モンスターストライク』（以下、モンスト）のエクスカリバー（CV：小西克幸さん）のイラストを使用した新「EXスキルチップ」がピックアップされたガチャが登場している。
また、1.5周年記念イベントとして、お得なログインボーナスに加え、1.5周年を記念した称号がもらえるミッションも実施中。さらに、★5ウェアは『モンスト』のネオとオラゴンのみが登場する「モンストセレクションガチャ」や、『白猫』のソアラとノアのみが登場する「白猫セレクションガチャ」も登場予定だ。
【イベント「聖炎の先導者」概要】
本日2月6日16時から、イベント「聖炎の先導者」を開催。開催期間は、2月27日15時59分（予定）まで。
それにあわせて、EXスキルチップガチャやイベントパス、イベントログインボーナスも実施している。これらの開催期間も、2月27日15時59分（予定）までだ。
＜「聖炎の先導者EXスキルチップガチャ」概要＞
アイリス（CV：堀江由衣さん）のイラストを使用したキャスター専用の「EXスキルチップ」と、エクスカリバー（CV：小西克幸さん）のイラストを使用したガーディアン専用の「EXスキルチップ」がピックアップで登場。★5は「EXスキルチップ」のみ登場する。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。
＜登場「EXスキルチップ」紹介＞
タイプ：キャスター【★5尽きることなき慈愛】
EXスキル：メディック・ドローン
タレットギミックを設置し、一定時間タレットから最も近い味方ヒーロー単体のHPを自動回復する。
※タレットの回復効果は、壁を貫通しない。
※攻撃を受けると、持続時間が短縮される。
＜LV2以上追加効果＞
バトル中、自身の残HPに応じてスタミナ回復速度アップ。
タイプ：ガーディアン【★5燃え上がれ熱き拳！】
EXスキル：リベンジフレア
自身にバリアを展開し、一定時間または一定ダメージまで自身への攻撃を防ぐ。
敵にバリアを破壊された時、範囲内の敵全員に一定時間燃焼とスタンを与える攻撃を行う。
＜LV2以上追加効果＞
バトル中、自身の残HPに応じて攻撃力アップ。
＜イベントパス、イベントログインボーナス概要＞
イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得できる。
ジュエルが最大500個や共通アクセサリー「★3板チョコ」などの報酬が入手可能だ。また、期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個獲得できるログインボーナスも開催中。
■「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第9弾がそれぞれ登場決定！
「モンストセレクションガチャ」からはネオ（CV：水瀬いのりさん）、オラゴン（CV：福島潤さん）の2キャラクター、「白猫セレクションガチャ」からソアラ（CV：新井里美さん）、ノア（CV：水瀬いのりさん）の2キャラクターが登場。本ガチャから排出される★5ウェアは、上記のキャラクターのウェアのみとなっている。
また、本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場する。開催期間は、2026年2月20日16時～3月15日15時59分（予定）まで。
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
