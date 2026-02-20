コロプラが、iOS／Android／PC（Steam）でサービス中の大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』。今回、運営から2026年2月27日に実装される新キャラクターのヒント画像をゲットできた！

ここでは、その画像をもとに、登場キャラクターを大予想していこう。ゲットできたのは、下の画像の2点だ。

【ヒント1】

【ヒント2】

大きなヒントになりそうなのは、太ももの“X”の文字と、手袋の色。黒い衣装で、左手に赤い手袋を付けているキャラクターと言えば？

手袋のはまっていない親指の爪が赤とブルーの2色に塗られているところも、そのキャラクターを象徴していそう。

太ももの“X”のマークから想像すると、「白猫」のジェリービーンズが好きなあの人かも……？ ちなみに、AIに「コロプラのゲームで太ももにXの文字が描かれているキャラクターは？」と聞いてみたところ、解答は「キアラ」。これは太ももに反応した？

画像のイメージから、女性キャラクターなのは間違いなし。「白猫」ファンはもちろん、『フェスバ+』ファンも、2月27日の実装を楽しみにして待とう！

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）