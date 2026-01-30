コロプラは1月30日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、1.5周年記念イベントを開催。開催期間は、2026年2月27日15時59分（予定）まで。

本作はキャプテン（プレイヤー）に支えられ、2026年2月末にサービス開始から1.5周年という大きな節目を迎える。その感謝として、本日より1.5周年記念キャンペーンと新イベント「輝跡のプレシャスガール」を開催。

イベント開催にあわせ、新ヒーローとして『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』より、ティナ（CV：釘宮理恵さん）がガチャに登場している。

また、イベントガチャチケットやジュエルが獲得できる特別なログインボーナスが実施中などお得な期間となっているので、ぜひこの機会に『フェスバ+』をたくさん遊んでみよう。

■1.5周年記念キャンペーン概要

1.5周年を記念した豪華なキャンペーンを開催中。開催期間は、20262月27日15時59分（予定）まで。

＜「1.5周年記念ログインボーナス」開催＞

期間中にログインすると毎日フェスロットを獲得できる。また、1日目、7日目、14日目、21日目には豪華報酬を獲得できるので、忘れずにログインしてみよう。開催期間は、2026年2月27日15時59分（予定）まで。

※1日目、7日目、14日目、21日目はフェスロットは獲得できません。

＜「1.5周年記念バッジ 交換所」開催＞

期間中にバトルをすると、「1.5周年記念バッジ」を獲得できる。「1.5周年記念バッジ」交換所で「1.5周年記念ガチャチケット」や「EXスキルチップジェム」などと交換可能だ。

アイテムドロップ期間は、2026年2月27日15時59分（予定）まで。交換所期間は、2026年3月6日15時59分（予定）までだ。

＜「1.5周年記念ミッション」開催＞

期間中、限定ミッションが開催中。ミッションを達成することで「1.5周年記念バッジ」や特別な称号が獲得できるので、ぜひ挑戦してみよう。開催期間は、2026年2月27日15時59分（予定）まで。

＜公式Tシャツ発売！＞

1.5周年を記念して、2026年1月28日からAmazon.co.jpにて『フェスバ+』公式Tシャツを販売中。『フェスバ+』公式X（@festibattle）でも情報を公開しているので、ぜひ確認しよう。

【販売価格】

全13種類……各2980円

※販売ページは商品によって異なります。

＜そのほかにもお得な情報が盛りだくさん！＞

8種類の共通アクセサリーのガチャラインナップへの追加やヒーロー毎の個性を持った特別なアイコンがもらえる絆ポイントミッションの追加に加え、ネオのウェアと武器アクセサリーのレインボールミナスカラーの登場など、1.5周年を記念したさまざまなアップデートを実施中。

詳細は、2026年1月28日に放送した『フェスバ+』の情報番組、「エンタメディア」を確認してほしい。

番組URL：https://www.youtube.com/watch?v=jcFXHSkNImg