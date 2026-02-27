アイシャのCVは井上麻里奈さん！
『白猫』のアイシャが新ヒーローとして参戦！『フェスバ+』にて新イベント「果てなきを識る未知への探求者」開催
コロプラは2月27日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、新イベント「果てなきを識る未知への探求者」を開催。開催期間は、2026年3月31日15時59分まで（予定）。
新イベント「果てなきを識る未知への探求者」の開催にあわせ、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』から新ヒーローとして登場するアイシャ（CV：井上麻里奈さん）がピックアップされたガチャが登場。また、★5で登場する「EXスキルチップ」がアタッカーなどのタイプ別となっているガチャが計4種類登場している。
さらに、メインエピソードの完結編である、第2章を公開。この機会にぜひ『フェスバ+』を楽しんでみよう。
▼【PV URL】
https://www.youtube.com/watch?v=fvZQRTccAbU
■「未知への探求者ガチャ」概要
新ヒーローのアイシャ（CV：井上麻里奈さん）【★5アナリシス・エンハンスドスーツ】がピックアップで登場し、専用のアクセサリーも登場する。また、3月15日まで1日1回無料でまわすことが可能。さらに、10連ガチャを3回まで有償ジュエル350個でまわせる。開催期間は、2026年3月31日15時59分まで（予定）。
●新ヒーロー紹介
アイシャ（CV：井上麻里奈さん）<遠距離ガーディアン>
アイシャ（CV：井上麻里奈さん）【★5アナリシス・エンハンスドスーツ】
「ネガティブスタイル」効果：周囲9mの燃焼状態の敵ヒーローが多いほどカット率、スタミナゲージの回復速度、通常攻撃のULTクールタイム短縮効果がアップ（最大3人）。さらに敵に通常攻撃の最終段以外がヒット時に一定時間の燃焼を付与し、燃焼の敵に最終段ヒット時は一定時間の拒絶を付与する。
LV2以上追加効果：バトル中攻撃力アップ
＜スキル紹介＞
●ACTスキル：インシネレート
前方範囲内の敵全員にダメージとノックバックを与える。コアヒット時は一定時間スタンさせ、燃焼の敵にヒット時は一定時間、拒絶を付与する。発動後、敵の遠距離通常攻撃をブロックする通過できる壁と、範囲内の敵を燃焼にする炎のフィールドを一定時間設置する。
●ULTスキル：イントレランス
低速前進するフィールドを一定時間展開する。フィールドは設置後時間経過で段階的に拡大（最大3段階）し、段階1はスロウ、段階2・3でスロウと燃焼を一定時間付与する。発動後は再発動か時間経過で爆発し、フィールド内の敵に段階に応じたダメージ、燃焼の敵には一定時間、拒絶を付与する。
＜拒絶について＞
・燃焼状態中の敵にアイシャが特定の攻撃を当てると「拒絶」が付与される。
・「拒絶」付与時に敵の現在HPが高いほど大きい割合ダメージを与え、ULTクールタイムを増加させる状態異常。
そのほか、アイシャについての詳細はゲーム内を確認してほしい。
●イベントパス、イベントログインボーナス
イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面でジュエルが最大250個や「EXスキルチップジェム」が手に入る。また、期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個獲得できるログインボーナスも開催中だ。開催期間は、2026年3月31日15時59分まで（予定）。
■タイプ別「EXスキルガチャ」登場！
アタッカー、ガーディアン、キャスター、ランナーのタイプ別ガチャが計4種類登場。本ガチャから登場する★5は対象タイプ専用の「EXスキルチップ」のみとなり、★5バトルウェアは登場しない。
※★4以下のラインナップは4種類共通となります。
※それぞれのピックアップ対象の「EXスキルチップ」はゲーム内からご確認ください。
■メインエピソード第2章公開！
本日、メインエピソードの第2章を公開。キャプテンたちの最後の戦いを見届けよう。
＜あらすじ＞
ついに始まる、クレイドルとの最終決戦！
キャプテンとヒーローたちが最後にして最大の戦いに挑む――
このエリジウムの地に真の自由をもたらすため――
※メインエピソードは本章をもって完結となります。
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc. ©MIXI
※コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、MIXIの商標および登録商標です。
※Amazon、Amazon.co.jp、Amazon.co.jpロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※©2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。