【1巻77円】ヘンタイ的天才と美人秘書のランジェリー・ラブコメディ『甘い生活』が全40巻で3080円！【Kindle漫画セール情報】

『甘い生活』が1冊77円と激安セールです！ 面白いのは間違いないのですけど、全40巻となかなかに長期連載でしたので、私も蔵書は持っておらずでしたが、この機会に全巻3080円で一気買いしました。

弓月光センセイの作品に最初に触れたのは姉が読んでいたマーガレットに掲載されていた『エリート狂走曲』。『甘い生活』より以前に、同じくヤンジャン作品話題になった『みんなあげちゃう』は、よりあけっぴろげなヒロインでしたが、どの作品もヒロインが魅力的なのが特長です。本作は江戸伸介という男子が主人公ですが、登場するヒロインの魅力は健在で、さらに下着メーカーが舞台とあって、美女と微エロとほのぼのコメディというバランスがすばらしい作品です。ぜひこの機会にご一読を！

甘い生活

弓月光 (著)

全40巻（完結）

3080円

第1巻

77円 (85%オフ)

女性に触れるだけで下着のサイズから性格まで全てを読み取る不思議な能力を持つ純情青年が、大手ランジェリーメーカーで天才デザイナーとして成り上がりながら、恋には奥手すぎて一向に進展しないまま34年を駆け抜けた、ランジェリー・ラブコメディの金字塔。



江戸伸介は、下着を一目見ただけで、それを着けていた女性のサイズ、体型、性格、悩みなどすべてが分かるというヘンタイ的特殊能力の持ち主。しかし、肝心の女性自身には興味が薄く、下心はゼロ。大手ランジェリーメーカー会長にその才能を見出されて社員採用され、デザイナーとして頭角を現していく。そんなに伸介に惹かれるヒロインは、会長秘書の若宮弓香。ほかにも様々な女性にモテ続ける伸介だが、目は常に「完璧な下着」だけに向いてる。弓香のイライラは単行本40巻分も積もり続け……。微エロ界のレジェンド・弓月光の集大成です！