Kindle漫画セール情報「推し漫」 第34回
【1巻77円】ヘンタイ的天才と美人秘書のランジェリー・ラブコメディ『甘い生活』が全40巻で3080円！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月06日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
『甘い生活』が1冊77円と激安セールです！ 面白いのは間違いないのですけど、全40巻となかなかに長期連載でしたので、私も蔵書は持っておらずでしたが、この機会に全巻3080円で一気買いしました。
弓月光センセイの作品に最初に触れたのは姉が読んでいたマーガレットに掲載されていた『エリート狂走曲』。『甘い生活』より以前に、同じくヤンジャン作品話題になった『みんなあげちゃう』は、よりあけっぴろげなヒロインでしたが、どの作品もヒロインが魅力的なのが特長です。本作は江戸伸介という男子が主人公ですが、登場するヒロインの魅力は健在で、さらに下着メーカーが舞台とあって、美女と微エロとほのぼのコメディというバランスがすばらしい作品です。ぜひこの機会にご一読を！
作品紹介
|Image from Amazon.co.jp
|甘い生活 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
甘い生活
弓月光 (著)
全40巻（完結）
3080円
第1巻
77円 (85%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
江戸伸介は、下着を一目見ただけで、それを着けていた女性のサイズ、体型、性格、悩みなどすべてが分かるというヘンタイ的特殊能力の持ち主。しかし、肝心の女性自身には興味が薄く、下心はゼロ。大手ランジェリーメーカー会長にその才能を見出されて社員採用され、デザイナーとして頭角を現していく。そんなに伸介に惹かれるヒロインは、会長秘書の若宮弓香。ほかにも様々な女性にモテ続ける伸介だが、目は常に「完璧な下着」だけに向いてる。弓香のイライラは単行本40巻分も積もり続け……。微エロ界のレジェンド・弓月光の集大成です！
