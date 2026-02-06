【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

240Hz駆動＋RTX 5060搭載のゲーミングノート

Amazon.co.jpにて、HPの16型ゲーミングノートPC「OMEN 16-ap」が販売中だ。価格は26万6800円。

OMEN 16-apは、AMD「Ryzen AI 7 350」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop（VRAM 8GB）」を搭載する16型ゲーミングノートPCだ。解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは240Hz、メモリーは24GB（DDR5）、ストレージは1TB SSD。

eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人に

推奨環境によりけりだが、最近のゲームタイトルはひととおり遊べるだろう。240Hzの高リフレッシュレートも魅力で、eスポーツタイトルとの相性は抜群。OMEN 16-apは、30万円未満の予算でゲーミングノートPCの購入を検討している人におすすめの一台だ。