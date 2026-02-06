このページの本文へ

【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ

2026年02月06日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「OMEN 16-ap」を入手
 

240Hz駆動＋RTX 5060搭載のゲーミングノート

　Amazon.co.jpにて、HPの16型ゲーミングノートPC「OMEN 16-ap」が販売中だ。価格は26万6800円。

　OMEN 16-apは、AMD「Ryzen AI 7 350」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop（VRAM 8GB）」を搭載する16型ゲーミングノートPCだ。解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは240Hz、メモリーは24GB（DDR5）、ストレージは1TB SSD。

アマゾンで「OMEN 16-ap」を入手
 

eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人に

　推奨環境によりけりだが、最近のゲームタイトルはひととおり遊べるだろう。240Hzの高リフレッシュレートも魅力で、eスポーツタイトルとの相性は抜群。OMEN 16-apは、30万円未満の予算でゲーミングノートPCの購入を検討している人におすすめの一台だ。

アマゾンで「OMEN 16-ap」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
HP ゲーミングノートPC OMEN 16-ap AMD Ryzen AI 7 350 24GBメモリ 1TB SSD RTX5060 Windows11 Home 16.0インチ リフレッシュレート 240Hz ゲーム実況 配信 動画編集 AI PC NPU 50 TOPS (型番：BM3P5PA-AAAA)

