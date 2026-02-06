Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第39回
【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ
2026年02月06日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
240Hz駆動＋RTX 5060搭載のゲーミングノート
Amazon.co.jpにて、HPの16型ゲーミングノートPC「OMEN 16-ap」が販売中だ。価格は26万6800円。
OMEN 16-apは、AMD「Ryzen AI 7 350」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop（VRAM 8GB）」を搭載する16型ゲーミングノートPCだ。解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは240Hz、メモリーは24GB（DDR5）、ストレージは1TB SSD。
eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人に
推奨環境によりけりだが、最近のゲームタイトルはひととおり遊べるだろう。240Hzの高リフレッシュレートも魅力で、eスポーツタイトルとの相性は抜群。OMEN 16-apは、30万円未満の予算でゲーミングノートPCの購入を検討している人におすすめの一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|HP ゲーミングノートPC OMEN 16-ap AMD Ryzen AI 7 350 24GBメモリ 1TB SSD RTX5060 Windows11 Home 16.0インチ リフレッシュレート 240Hz ゲーム実況 配信 動画編集 AI PC NPU 50 TOPS (型番：BM3P5PA-AAAA)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第38回
トピックス【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード
-
第37回
トピックス眼精疲労や肩こりに悩むゲーマーたちに、めぐリズムのアイマスク（16枚入り）を推したい……
-
第36回
トピックス初心者にオススメ！ コスパ良しの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、さらに19％オフ
-
第35回
トピックスプロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える
-
第34回
トピックスゲーム中にすぐ食べるならやっぱりカップヌードルだな……そう思ったら、もう7種類詰め合わせセット買っちゃう？
-
第33回
トピックス任天堂の目覚まし時計「Alarmo（アラーモ）」 オモシロ機能で“起きる体験”を楽しみたい人におすすめ
-
第32回
トピックスゲームのランクマにも！ 原稿の追い込みにも！ 長丁場でも尽きない300粒入りぶどう糖ラムネは夜の味方
-
第31回
トピックス「手が食べられてる……」いやいや、これがクセになる。バウヒュッテの卓上マッサージャー
-
第30回
トピックス【5132円→3849円！】レッドブル250ml×24本入りケースが25％オフ！ ゲームの相棒にぴったりのエナドリがおトク！
-
第29回
トピックス【24％オフ】ラピッドトリガー搭載のTURTLE BEACH製テンキーレスキーボードがいまなら1万2800円！ 「価格の割に高品質」と好評
- この連載の一覧へ