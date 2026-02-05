「理解し合う」ことの喜びが詰まった、全人類に読んでほしい良作『サトコとナダ』40%オフ、全4巻で1900円【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

東京・渋谷区には、東京ジャーミイという日本最大のモスクがあります。普段は信徒以外の人にも解放されいて、カミさんとふたりで、物見遊山で見学に行ったことがあるんですけど、東京にいながら異国文化に触れられる貴重な体験になりました。礼拝堂には2階があって、そこは女性しか上がれないんだって。そのときは「ふーん」としか思わなかったけど、この作品を読んで、はじめてその意味を知りました。

今、世界は移民問題で揺れていますが、ネットやニュースで目につくのは多文化共生は無理、という言説ばかりでちょっと悲しくなります。私だって日本を移民国家にしたくはないですけど、日本の文化を尊重してほしいのと同様に、他の文化にも敬意は払うべきだよなぁとは思います。特に、この作品を読んだあとでは。

今回の推し漫『サトコとナダ』は、著者のユペチカセンセイがアメリカ留学したときの体験を記した4コマ漫画。ルームメイトはヒジャブを被ったムスリムの少女・ナダ。日本とサウジアラビア、こんなにも文化に違いがありそうな二人の共同生活って、うまくいくの？ という心配を他所に、お互いの文化の違いを知って理解し合って、どんどん育っていく友情。二人の姿を追っていくうちに、自分の心の中にあった「壁」もだんだんと溶けていくような感覚になります。



現在40%オフ。全4巻1900円で、「理解し合う」ことのシンプルな喜びを見いだせる、今、全人類に読んでほしい良作です。

国が違っても、神様が違っても、友達になれる。

サトコとナダ

ユペチカ (著), 西森マリー (監修)

全4巻（完結）

1900円 (40%オフ)

第1巻

475円 (40%オフ)

作品紹介

『サトコとナダ』は、アメリカ留学中の日本人女子サトコが、ルームメイトのサウジアラビア出身ムスリマ・ナダと一つ屋根の下で暮らす中で、お互いの文化を知り、友情を育んでいく異文化交流4コマ漫画。『このマンガがすごい!2018』オンナ編で3位獲得した、みんな違ってみんないいが自然に伝わってくる良作。



日本からアメリカの大学に留学してきたサトコ。ルームメイトになったのは、全身黒い布で覆われたナダ。最初は驚いたけど、明るくチャーミングなナダにだんだんと親愛を感じていく。イスラム教の礼拝、ハラール食、女子だけでならとことん弾けるオシャレ女子会。日本では知り得なかったイスラム文化が、ナダを通じて見えてくる。一方、ナダもサトコから日本文化を学んで、車の免許取ったり、キリスト教徒のミラクルや日系人のケビンも仲間入り。やがて、1年間の留学生活が終わりがきて──。