Kindle漫画セール情報「推し漫」 第33回
「理解し合う」ことの喜びが詰まった、全人類に読んでほしい良作『サトコとナダ』40%オフ、全4巻で1900円【Kindle漫画セール情報】
2026年02月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
東京・渋谷区には、東京ジャーミイという日本最大のモスクがあります。普段は信徒以外の人にも解放されいて、カミさんとふたりで、物見遊山で見学に行ったことがあるんですけど、東京にいながら異国文化に触れられる貴重な体験になりました。礼拝堂には2階があって、そこは女性しか上がれないんだって。そのときは「ふーん」としか思わなかったけど、この作品を読んで、はじめてその意味を知りました。
今、世界は移民問題で揺れていますが、ネットやニュースで目につくのは多文化共生は無理、という言説ばかりでちょっと悲しくなります。私だって日本を移民国家にしたくはないですけど、日本の文化を尊重してほしいのと同様に、他の文化にも敬意は払うべきだよなぁとは思います。特に、この作品を読んだあとでは。
今回の推し漫『サトコとナダ』は、著者のユペチカセンセイがアメリカ留学したときの体験を記した4コマ漫画。ルームメイトはヒジャブを被ったムスリムの少女・ナダ。日本とサウジアラビア、こんなにも文化に違いがありそうな二人の共同生活って、うまくいくの？ という心配を他所に、お互いの文化の違いを知って理解し合って、どんどん育っていく友情。二人の姿を追っていくうちに、自分の心の中にあった「壁」もだんだんと溶けていくような感覚になります。
現在40%オフ。全4巻1900円で、「理解し合う」ことのシンプルな喜びを見いだせる、今、全人類に読んでほしい良作です。
国が違っても、神様が違っても、友達になれる。
|Image from Amazon.co.jp
|サトコとナダ（１） (星海社コミックス)
サトコとナダ
ユペチカ (著), 西森マリー (監修)
全4巻（完結）
1900円 (40%オフ)
第1巻
475円 (40%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
日本からアメリカの大学に留学してきたサトコ。ルームメイトになったのは、全身黒い布で覆われたナダ。最初は驚いたけど、明るくチャーミングなナダにだんだんと親愛を感じていく。イスラム教の礼拝、ハラール食、女子だけでならとことん弾けるオシャレ女子会。日本では知り得なかったイスラム文化が、ナダを通じて見えてくる。一方、ナダもサトコから日本文化を学んで、車の免許取ったり、キリスト教徒のミラクルや日系人のケビンも仲間入り。やがて、1年間の留学生活が終わりがきて──。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第32回
エンタメ性癖に貴賤なし『異種族レビュアーズ』が1冊88円、全11巻で1323円【Kindle漫画セール情報】
-
第31回
エンタメ不二子のお色気がたまらん『ルパン三世Y』全20巻で1540円！【Kindle漫画セール情報】
-
第30回
エンタメ「これではただのうまいだけの料理だわ！」それではあかんのか？とツッコまずにいられない『鉄鍋のジャン』全13巻88円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第29回
エンタメ圧倒的なメカ描写と重厚な人間ドラマで描く「許されざる正義」の行方 劇場版『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で1712円！【Kindle漫画セール情報】
-
第28回
エンタメ魅せるのは勝負ではなくその生き様 『伝説の雀鬼ショーイチ』が1冊55円！全24巻で1320円！【Kindle漫画セール情報】
-
第27回
エンタメアニメ第4期も制作が進行中の『とある科学の超電磁砲』原作漫画が最大67%オフ・181円からとお求めやすく！！【Kindle漫画セール情報】
-
第26回
エンタメこのまま最強BBA漫画にならないか心配なSFアクション『雷雷雷』1～5巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第25回
エンタメ「学びの本質とは何か？」を宇宙飛行士への夢を追う姿から描く『ありす、宇宙までも』全巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第24回
エンタメ制服×ビキニアーマー＋ぶっ壊れ武器という作者の欲望が詰まった青春冒険譚『放課後！ダンジョン高校』が全11巻で847円！【Kindle漫画セール情報】
-
第23回
エンタメ猫に育てられた竜と竜が育てた猫たちが紡ぐファンタジー『猫と竜』が1、2巻無料！ 全巻50％ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ