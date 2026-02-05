Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第37回
眼精疲労や肩こりに悩むゲーマーたちに、めぐリズムのアイマスク（16枚入り）を推したい……
2026年02月05日 17時00分更新
めぐリズムのアイマスクが16枚入り！
Amazon.co.jpにて、めぐりズムの「蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入」が販売中だ。価格は1734円。
蒸気めぐるアイマスクは、開封するだけでお風呂のような心地よさを体感できる製品。約40度の温もりが約20分続く設計が特徴となっている。無香料のほかにも、ひのきやカモミール、ラベンダー、森林浴など多彩なフレーバーも選べる。
ゲームプレイで疲れた目を温かい蒸気で癒したい……
PCの画面を長時間見続けると目に疲れがたまってしまうほか、その影響で肩こりも併発してしまう。眼精疲労と肩こりのダブルコンボに悩んでいるゲーマーは少なくないはず（筆者もそのひとりだ）。目の疲れがとれない、肩こりがヤバイと思っている人に、めぐリズムの蒸気めぐるアイマスクを推したい。
使い方は、アイマスクを開封したらすぐに耳にかけるだけ。電子レンジで温める必要はない。絶妙な温もりもそうだが、箱から出して装着するだけの手軽さも見事だ。ゲームの合間に使ってもいいし、ゲームが終わったタイミングで使ってもいい。蒸気めぐるアイマスクは、眼精疲労という敵に悩んでいるゲーマーに最適なアイテムではないだろうか。
|めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
