Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第36回

初心者にオススメ！ コスパ良しの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、さらに19％オフ

2026年02月05日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「MAG 244F」を入手
 

200Hz＆0.5msを誇るAmazon限定モデル

　Amazon.co.jpにて、MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「MAG 244F」が販売中だ。参考価格は2万722円だが、タイムセールにより19％オフの1万6800円で購入できる（2月5日時点）。

　MAG 244Fは、リフレッシュレート200Hzと応答速度0.5ms（GTG）が特徴のゲーミングディスプレー（Amazon限定モデル）。従来のIPSパネルよりも4倍速いというRapid IPSを搭載するほか、映像の明暗部分をリアルに表現するHDR、映像の明るさやコントラストなどを自動で最適化してくれるAIビジョンなどが特徴となっている。

初心者におすすめのコスパモデル

　ユーザーレビューを見ると、コストパフォーマンスの高さを評価する声が多い。フルHD（1920×1080ドット）・200Hz駆動・応答速度0.5msの三拍子がそろったMAG 244F。ゲーミングディスプレー初心者や、コスパで選んでいる人は選択肢のひとつに入れてもいいかもしれない。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミングモニター MAG 244F 23.8インチ/フルHD/RAPID IPSパネル/200Hz/0.5ms(GTG)/Adaptive-Sync/HDR/HDMI 2.0b/DP1.2a/VESA100/メーカー3年保証

