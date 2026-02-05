Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第35回
eスポーツチーム「REJECT」監修
プロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える
2026年02月05日 15時00分更新
プロ選手・ストリーマーが愛用するゲーミングクッション
Amazon.co.jpにて、プロeスポーツチーム「REJECT」が監修した「ゲーミングクッション (BUTTERFLY TYPE)」が販売中だ。価格は5980円。
ゲーミングクッションは、人間工学にもとづいたU字型デザインを採用。腰への負担を緩和してくれる低反発素材と、着座時の蒸れを解消してくれる冷却ジェルが内蔵されている。腰のサポートはもちろん、正しい姿勢のキープも期待できるので、長時間のゲームプレイや配信を行うユーザーに好適と言えるだろう。
ゲーミングクッションを愛用しているプロ選手とストリーマーは多く、例を挙げるとストリーマー・こく兄さん、「ポケモンユナイト」の解説者・たきしまさん、「スマブラ」のプロ選手・Shuton選手など。
「驚くほど快適」「疲れにくい」と絶賛の声が多め
ユーザーレビューを見ると、「驚くほど快適」「腰痛を緩和できた」「お尻にフィットして疲れにくい」といった好意的な声が多く寄せられている。長時間座ることが多い人や腰の悩みを抱いている人は、REJECTのこだわりが詰まったゲーミングクッションを手に取ってみてほしい。
