Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第35回

eスポーツチーム「REJECT」監修

プロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える

2026年02月05日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「ゲーミングクッション (BUTTERFLY TYPE)」を入手
 

プロ選手・ストリーマーが愛用するゲーミングクッション

　Amazon.co.jpにて、プロeスポーツチーム「REJECT」が監修した「ゲーミングクッション (BUTTERFLY TYPE)」が販売中だ。価格は5980円。

　ゲーミングクッションは、人間工学にもとづいたU字型デザインを採用。腰への負担を緩和してくれる低反発素材と、着座時の蒸れを解消してくれる冷却ジェルが内蔵されている。腰のサポートはもちろん、正しい姿勢のキープも期待できるので、長時間のゲームプレイや配信を行うユーザーに好適と言えるだろう。

　ゲーミングクッションを愛用しているプロ選手とストリーマーは多く、例を挙げるとストリーマー・こく兄さん、「ポケモンユナイト」の解説者・たきしまさん、「スマブラ」のプロ選手・Shuton選手など。

アマゾンで「ゲーミングクッション (BUTTERFLY TYPE)」を入手
 

「驚くほど快適」「疲れにくい」と絶賛の声が多め

　ユーザーレビューを見ると、「驚くほど快適」「腰痛を緩和できた」「お尻にフィットして疲れにくい」といった好意的な声が多く寄せられている。長時間座ることが多い人や腰の悩みを抱いている人は、REJECTのこだわりが詰まったゲーミングクッションを手に取ってみてほしい。

アマゾンで「ゲーミングクッション (BUTTERFLY TYPE)」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【プロeスポーツチーム監修】 REJECT クッション 椅子 ゲーミングチェア オフィスチェア リモートワーク デスクワーク ゲルクッション 座布団 低反発 GAMING CUSHION (BUTTERFLY TYPE)

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

