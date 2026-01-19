任天堂は1月19日、Nintendo Switch Online加入者向けに販売している「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」について、販売期限が迫っていることを告知した。終了日時は、2026年1月30日23時59分となる。

本商品は、9980円で購入し、対象のNintendo Switchソフト2本と交換できるチケット。最新のタイトルで挙げると「メトロイドプライム4 ビヨンド」や、「Pokémon LEGENDS Z-A」が対象となっている。

※Nintendo Switch 2専用ソフトは対象外

仮にそれらを普通に購入すると7100円＋7980円＝1万5080円となるので、カタログチケットを使った方が5100円もお得になるわけだ。

なお、お知らせのなかには「ニンテンドーカタログチケット販売終了後も、引き換え対象ソフトの追加を予定しております」という注意書きがある。

ユーザーの中にはまだ発売日が発表されていない「リズム天国 ミラクルスターズ」「トモダチコレクション わくわく生活」に使おうと考えている人も多く、チケットの滑り込み購入に駆け込む声も。

販売期間は1月30日（31日ではないので注意）までだが、チケットの有効期限は購入してから1年間。ギリギリの2026年1月30日0時に購入した場合、2027年1月29日23時59分まで使用できる。

この告知を受けてユーザーからは「お得だし、最後に買っておくか」「2月に来るであろうニンダイに備えよう」「あと1枚何に使おうか悩み中」「正直、かなりお得だった」「Switch 2ソフト版チケットも待ってます！」などの声が寄せられている。

カタログチケットで引き換えられるソフトの一覧は「こちらのページ」から確認可能。全77タイトルから2本選べるので、もう一度確認しておくといいだろう。