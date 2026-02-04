Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第34回
ゲーム中にすぐ食べるならやっぱりカップヌードルだな……そう思ったら、もう7種類詰め合わせセット買っちゃう？
2026年02月04日 20時30分更新
定番7種類のカップヌードルが20個入った詰め合わせセット
Amazon.co.jpにて、日清食品の「カップヌードルシリーズ 7種アソート」が販売中だ。過去価格は4160円だが、執筆時点では7％オフの3880円で購入できる（2月4日時点）。
カップヌードルシリーズ 7種アソートは、定番7種類が20個入ったバラエティ詰め合わせセット。内容物は、カップヌードル×4個、カップヌードル カレー×4個、カップヌードル シーフードヌードル×4個、カップヌードル チリトマトヌードル×2個、カップヌードル 魚豚×2個、カップヌードル 欧風チーズカレー×2個。カップヌードル 味噌×2個となっている（詰め合わせ内容が変更される場合アリ）。
防災用だけでなく、ゲーム飯用としても買ってもOK（？）
まず、ゲーム中にお腹が空いてしまった場面を想像してほしい。バトルが盛り上がっている状況やクリア寸前の状況でお腹の虫が鳴ったとき、「さっと食べられるものが近くにあったらうれしいな……」と思ったことはないだろうか？ 自炊するのも、コンビニに行くのも面倒くさい。長時間ゲームをやり続けると体力がすり減ってしまうので、カップ麺的なものが近くにあるとうれしいなぁ……。
そこで登場するのが、今回紹介したカップヌードルシリーズ 7種アソートだ。3分待つだけで食べられる手軽さと、カレーやシーフードなど豊富なラインナップが魅力。防災用として買ってもいいが、ゲーム飯を備蓄するために買ってもいい。カップヌードルという名のゲーム飯を大人買いしてみては？
……あ、カップ麺ばかり食べていると栄養バランスが偏るので、ちゃんと野菜とか魚とか肉とか米とかも食べてね。
|Image from Amazon.co.jp
|カップヌードルシリーズ 7種アソート (レギュラーサイズ 7種/計20個) 日清食品 カップ麺 詰め合わせ 箱買い
