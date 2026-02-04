このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第33回

任天堂の目覚まし時計「Alarmo（アラーモ）」 オモシロ機能で“起きる体験”を楽しみたい人におすすめ

2026年02月04日 20時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Alarmo（アラーモ）」を入手
 

任天堂が手がけた特製目覚まし時計

　Amazon.co.jpにて、ニンテンドーサウンドクロック 「Alarmo（アラーモ）」が販売中だ。価格は1万2652円。

　Alarmo（アラーモ）は任天堂が手がけた目覚まし時計で、ユーザーの動きに応じてアラームの音が変化する機能が特徴。任天堂のゲームタイトルがアラーム音になったり、キャラクターのアニメーションが表示されたりと、面白い機能も搭載されている。

ゲームファン大満足の目覚まし機能が高評価

　ユーザーレビューを見ると、「ゲーム好きにはたまらない目覚まし」「毎朝楽しい」「こんなの欲しかった」と好評の声がほとんど。そんなAlarmo（アラーモ）は、任天堂の目覚まし時計で楽しい朝を過ごしたい人におすすめだ。

【任天堂純正品】ニンテンドーサウンドクロック Alarmo (アラーモ)

■関連サイト

