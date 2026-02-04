Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第33回
任天堂の目覚まし時計「Alarmo（アラーモ）」 オモシロ機能で“起きる体験”を楽しみたい人におすすめ
2026年02月04日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
任天堂が手がけた特製目覚まし時計
Amazon.co.jpにて、ニンテンドーサウンドクロック 「Alarmo（アラーモ）」が販売中だ。価格は1万2652円。
Alarmo（アラーモ）は任天堂が手がけた目覚まし時計で、ユーザーの動きに応じてアラームの音が変化する機能が特徴。任天堂のゲームタイトルがアラーム音になったり、キャラクターのアニメーションが表示されたりと、面白い機能も搭載されている。
ゲームファン大満足の目覚まし機能が高評価
ユーザーレビューを見ると、「ゲーム好きにはたまらない目覚まし」「毎朝楽しい」「こんなの欲しかった」と好評の声がほとんど。そんなAlarmo（アラーモ）は、任天堂の目覚まし時計で楽しい朝を過ごしたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂純正品】ニンテンドーサウンドクロック Alarmo (アラーモ)
