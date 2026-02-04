Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第31回
手作業が多い人やゲーマーなら要チェック
「手が食べられてる……」いやいや、これがクセになる。バウヒュッテの卓上マッサージャー
2026年02月04日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ゲーマー垂涎のハンドマッサージャー
Amazon.co.jpにて、Bauhutte (バウヒュッテ)のハンドマッサージャー「MSG-01H-BK」が販売中だ。価格は1万5184円。
MSG-01H-BKは、ゲーマーの手と指を揉みほぐしてくれる卓上ハンドマッサージャー機。
指の一本一本を包み込む15層のエアバッグと、手のひらにフィットする指圧プレートが搭載されていて、左右どちらの手にも対応する。さらにヒーター機能も搭載されており、温めながらのマッサージが可能。ゲームで凝った手指をケアしたい人におすすめだ。
手作業が多い人やゲーマーに刺さる相棒
ユーザーレビューを見ると、「めっちゃ気持ちいい」「実際に使うと、指先や手が凝っていることがよくわかる」「バウヒュッテさんのゲーミングに対するこだわりがすごい」といった声が寄せられている。
ゲームのみならず、仕事でキーボードを長く使っていると手指が疲れることはないだろうか？ 「あー、疲れた」のタイミングで、手指をマッサージしてくれる相棒がそばにいてくれたら……。疲れた手指を癒したい人は、MSG-01H-BKの購入を前向きに検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Bauhutte (バウヒュッテ) ハンドマッサージャー MSG-01H-BK 【ゲーム疲れを揉みほぐす卓上ハンドマッサージャー】 ブラック 小
