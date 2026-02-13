第1弾タイトルは『クールボーダーズ』と『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』の2作！

ハムスターは2月13日、往年の家庭用ゲーム機向けゲームソフトウェアを復刻する「コンソールアーカイブス」シリーズのサービスを、PlayStation 5向けに開始すると発表。開始日は、2026年2月14日より。

なお、Nintendo Switch2向けには、2026年2月6日より開始している。

「コンソールアーカイブス」シリーズとは、さまざまな家庭用ゲーム機でリリースされた名作を忠実に再現し、最新ハードで気軽に楽しめることをコンセプトに開発する作品群。ボタンや画面のカスタマイズ、どこでもセーブ＆ロードといった便利な機能も搭載している。

当時遊んだ人も、初めて触れる人も、コンソールゲームの歴史を盛り上げた名作たちをぜひ楽しんでみよう。

第1弾タイトルは、『クールボーダーズ』と『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』の2作品。価格は『クールボーダーズ』が1200円、『忍者龍剣伝II』が800円となる。

■『クールボーダーズ』とは

『クールボーダーズ』は、1996年にウエップシステムから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたスノーボードゲーム。雪山を猛スピードで滑走する面白さを3Dで表現している。

断崖絶壁のコースでのスリル、ジャンプやトリックで魅せるテクニック、さまざまな滑りの中で自分のスタイルを極めよう。

■『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』とは

『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』は、1990年にテクモから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された横スクロールアクションゲーム。龍の忍者ことリュウ・ハヤブサが、邪神の復活を止めるために刀と忍術で戦っていく。

歯ごたえのあるステージを忍者アクションで攻略していく楽しさと、テクモシアターによる映画さながらの演出によって、世界中で人気を博した。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス クールボーダーズ

ジャンル：スノーボードゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：

Switch 2：配信中（2026年2月6日）

PS5：2026年2月14日

プレイ人数：1人

価格：1200円

タイトル：コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：

Switch 2：配信中（2026年2月6日）

PS5：2026年2月14日

プレイ人数：1人

価格：800円

©Studio ZAN Co.,Ltd. All Rights Reserved. / ©HAMSTER Corporation

©1990 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。