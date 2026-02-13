第1弾タイトルは『クールボーダーズ』と『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』の2作！
PS5向け「コンソールアーカイブス」シリーズがいよいよ2月14日よりサービス開始！
ハムスターは2月13日、往年の家庭用ゲーム機向けゲームソフトウェアを復刻する「コンソールアーカイブス」シリーズのサービスを、PlayStation 5向けに開始すると発表。開始日は、2026年2月14日より。
なお、Nintendo Switch2向けには、2026年2月6日より開始している。
「コンソールアーカイブス」シリーズとは、さまざまな家庭用ゲーム機でリリースされた名作を忠実に再現し、最新ハードで気軽に楽しめることをコンセプトに開発する作品群。ボタンや画面のカスタマイズ、どこでもセーブ＆ロードといった便利な機能も搭載している。
当時遊んだ人も、初めて触れる人も、コンソールゲームの歴史を盛り上げた名作たちをぜひ楽しんでみよう。
第1弾タイトルは、『クールボーダーズ』と『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』の2作品。価格は『クールボーダーズ』が1200円、『忍者龍剣伝II』が800円となる。
■『クールボーダーズ』とは
『クールボーダーズ』は、1996年にウエップシステムから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたスノーボードゲーム。雪山を猛スピードで滑走する面白さを3Dで表現している。
断崖絶壁のコースでのスリル、ジャンプやトリックで魅せるテクニック、さまざまな滑りの中で自分のスタイルを極めよう。
■『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』とは
『忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣』は、1990年にテクモから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された横スクロールアクションゲーム。龍の忍者ことリュウ・ハヤブサが、邪神の復活を止めるために刀と忍術で戦っていく。
歯ごたえのあるステージを忍者アクションで攻略していく楽しさと、テクモシアターによる映画さながらの演出によって、世界中で人気を博した。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス クールボーダーズ
ジャンル：スノーボードゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：
Switch 2：配信中（2026年2月6日）
PS5：2026年2月14日
プレイ人数：1人
価格：1200円
タイトル：コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：
Switch 2：配信中（2026年2月6日）
PS5：2026年2月14日
プレイ人数：1人
価格：800円
©Studio ZAN Co.,Ltd. All Rights Reserved. / ©HAMSTER Corporation
©1990 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。