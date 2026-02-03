合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは2月2日、PC（ブラウザ版／DMM GAMES PLAYER版）／Android（DMM GAMES STORE版）向け放置系タワーディフェンスバトル『邪神戦記ルルイエ少女隊 –クトゥルフ神話TD-』の事前登録および事前登録キャンペーンを開始した。本作のサービス開始日は未定、価格は基本無料（アイテム課金制）だ。

■『邪神戦記ルルイエ少女隊』とは

「美少女×邪神」クトゥルフ神話に登場する邪神や身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たちとともに、神々と戦う放置系タワーディフェンスバトルゲーム。

ド派手な演出と爽快感を味わえるバトルを、タワーディフェンスゲームを未プレイの人でも安心して楽しめるよう直感的な操作ができる設計となっている。

未確認の都市を有した、絶海の孤島≪ルルイエ≫を舞台に

世界各地を襲った天変地異と共に現れたカミの使い――

≪シト≫、そして≪テンシ≫の攻撃にさらされるルルイエ。

身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たち――

邪神の力を持つ≪ヴァイス≫に保護された主人公は、

世界の未来を担う力を持った≪銀の鍵≫を巡る戦いに巻き込まれていく。

≪邪神≫か≪カミ≫か――地球（ホシ）の覇権は、ふたつの勢力に委ねられた。

どちらが勝っても絶望……そんな未来に、ヒトとして抗うために。

■事前登録キャンペーン開催！

事前登録開始を記念し、登録者数に応じてリリース後に最大7000個の原石がもらえる事前登録記念キャンペーンとリリース後に好きなキャラが入手できる「事前登録ガチャ」を開催中。事前登録期間中は、1日最大5回ガチャを引くことができる。毎日ガチャを回してお気に入りのキャラを手に入れよう。

さらにガチャの個人回転数、登録者全体の累計回転数に応じて、リリース後に最大3000個の原石がもらえる。事前登録者数とガチャ回転数の目標を達成することで、リリース後に最大1万個の原石（ガチャ33回分）と事前登録ガチャで入手したお気に入りのキャラがもらえるキャンペーンを開催しているので、ぜひ参加してみよう。

■事前登録開始を記念したプレゼントキャンペーンも実施！

公式Xアカウントをフォローし、投稿されるキャンペーンをリポストすることで、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が100名に当たるキャンペーンを開催中。詳細は公式Xアカウントを確認してほしい。

▼事前登録はこちらから

https://rlyehshoujotai.games.dmm.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/rlyehshoujotai

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式Xのチャットまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※注意事項

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時にゲーム内プレゼントから受け取れます。

・そのほかの注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：邪神戦記ルルイエ少女隊 –クトゥルフ神話TD-

ジャンル：放置系タワーディフェンスバトル

販売：DMM GAMES

プラットフォーム：PC（ブラウザ版／DMM GAMES PLAYER版）／Android（DMM GAMES STORE版）

発売日：未定

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

