合同会社EXNOAとテクロスは12月23日、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』の事前登録受付および事前登録キャンペーンの開始したと発表。ゲームは基本プレイ無料（アイテム課金あり）、配信時期などは未定だ。

▼事前登録はこちらから

https://techcronoss.com/

■『テクロノス』とは？

DMM GAMES×テクロス、4年ぶりの最新作。本作では、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』の魅力的なキャラたちが大集結！ 4つの刻が交差するクロスヒロインRPGだ。

世界と世界が繋がるワンダーランド——クロスドリィミア。

そこに広がるのは、華やかな町とお洒落なお店、巨大なアトラクションの数々！ しかし、不穏な騒動も……！

支配人は不在、アトラクションは勝手にコースを変え、道端の街灯は踊り出す。

そんな出来事も含め、クロスドリィミアは毎日がお祭り騒ぎ。 三つの世界からやってきたゲストと、個性豊かなキャスト――

少女たちはたくさんの思い出を積み重ね、絆を深めていく。 ここは、運命が巡り会うワンダーランド。

ようこそ、クロスドリィミアへ！

■公式YouTubeにて世界観PV解禁！

世界と世界が繋がるワンダーランド「クロスドリィミア」を、新人ガイドのミライが案内する世界観PVを公開中。

https://youtu.be/afcj1Ya0Y5s

■事前登録キャンペーン開催！

事前登録開始を記念して、好きなキャラをリリース後に入手できる「事前登録ガチャ」を実施中。事前登録期間中は、1日最大10回ガチャを引くことが可能だ。毎日ガチャを回してお気に入りのキャラをキープしよう。

さらに、「事前登録者数」「個人回転数」「総回転数」「ハウスコイン獲得量」に応じて、合計40連分以上のガチャチケットや豪華ゲームアイテムなどがもらえる。詳細は公式サイトを確認してほしい。

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

■公式Discord連動キャンペーン開催！

Discordで実施されるミッションをクリアすることで、ゲーム内アイテムや限定グッズがもらえるキャンペーンを開催中。また、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』と関連するミッションも実施予定だ。

ぜひDiscordに参加して、コミュニティを盛り上げよう。詳細は特設サイトより確認のこと。

▼特設サイト

https://discord.techcronoss.com/1/

■公式Discordにてファンアートコンテスト開催！

優秀賞10名に、1万円分のDMMポイント（合計10万ポイント）をプレゼントするファンアートコンテストを開催。『テクロノス』だけでなく、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』のファンアートでもOK。推しへの熱い思いをファンアートにして、コミュニティを盛り上げよう。詳細は公式Discordより確認してほしい。

公式Discord

https://discord.com/channels/1374553537211666432/1450189707303714897

■テクロスドリームキャンペーン開催！

事前登録期間中、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』に合計3日間以上ログインし、『テクロノス』事前ガチャを回した人から、選べるデザインのゲーミングPCやDMMポイントなどを抽選でプレゼント。

ぜひこのチャンスに対象タイトルを遊んで、豪華賞品を手に入れよう。詳細は公式サイトを確認のこと。

▼公式サイト

https://techcronoss.com/predream/

■DMMポイントプレゼントキャンペーン開催！

抽選で1万名に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中。事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布される。

リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われるので、ガチャをどんどん引いて参加しよう。詳細は公式サイトを確認してほしい。

▼公式サイト

https://techcronoss.com/predmmpoint/

■毎日応募できるⅩキャンペーン第1弾開催！

毎週抽選で100名に1000円分のAmazonギフトカード番号が当選するキャンペーンを公式Xにて開催中。フォロー＆対象ポストのリポストでその場で抽選結果がわかるので、ぜひ参加しよう。詳細は公式Xを確認のこと。

▼公式X

https://x.com/techcronoss

【ゲーム情報】

タイトル：テクロノス

ジャンル：クロスヒロインRPG

配信：DMM GAMES／テクロス

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAMES PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）

配信：未定

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

★注意事項

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時にゲーム内プレゼントから受け取れます。

・DMMポイントプレゼントキャンペーンのご当選者様にはテクロノスサービス開始後に、当選ポイントの配布をもって当選のご連絡となります。

・テクロスドリームキャンペーンにご参加いただくには、iOS／Android版をご利用の場合、DMM版とのアカウント連携が必要となります。

・そのほかの注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

©2026 EXNOA LLC / テクロス