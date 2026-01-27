合同会社EXNOAとKMSは1月27日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けフルオート放置系RPG『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半を開催。開催期間は、2026年2月10日4時59分まで。あわせて、新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」も登場している。

■新イベント「月下に咲く花は白百合の旗」前半開催！

新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。 開催期間は、2026年2月10日4時59分まで。

▼あらすじ

「ピクシス・マスール」のミリアム、ハリエット、ケイトに招かれた指揮官。

そこで彼が知らされたのは、新チーム「アークトゥルス」の誕生と、ピクシス・マスールの解散だった――。

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】を開催中。SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】は「敵同士でダメージをリンクさせるデバフを駆使する、場を整えてダメージを稼ぐ、コントロール的ENアタッカー」のキャラクターだ。

期間中、SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。開催期間期間は、2026年2月10日4時59分まで。

■ピックアップログインボーナス「ドロテア・カークランド」開催！

SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2026年2月10日4時59分まで。

■サークル対抗制圧戦前半開催！

サークル対抗制圧戦 前半が開幕。敵として「モルクオトラス」が登場している。サークルメンバーとともに挑戦してみよう。開催期間は、2026年2月6日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.