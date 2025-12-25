Steamでは『終天教団』と『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』のバンドル版が販売中！
Switch 2『終天教団』のパッケージ版が2026年4月23日に発売決定！
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは12月25日、小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだ新作『終天教団』について、Nintendo Switch 2 Editionパッケージ版の発売日が決定したと発表。発売日は2026年4月23日、価格は7310円だ。また、本日より各取扱店にて予約受付も開始している。
●『終天教団』Nintendo Switch™2 Editionパッケージ版詳細
発売日：2026年4月23日予定
価格：7310円
●Nintendo Switch 2 Editionの特長
・高フレームレート化（TV／携帯モードともに可変フレームレート60-120）
・マウス対応（マウス操作できる場面すべてに対応）
▼Switch 2 Editionの詳細は、こちらをチェック！
https://shuten-kyodan.com/products/
■『終天教団』と『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』バンドル販売中！
ハイスピード推理アクション『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』と、『終天教団』がセットになったバンドルをSteamにて販売中。バンドルは通常価格より10％オフで購入できるので、非常にお得となっている。ぜひこの機会にゲットしよう。
▼『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 ＋ 終天教団 バンドル』
価格：8206円
販売ページ：https://store.steampowered.com/bundle/61080/
【ゲーム情報】
タイトル：終天教団
ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー
販売：DMM GAMES
開発：Tookyo Games
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）
発売日：
Switch／PC：発売中（2025年9月5日）
Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年11月27日）
Switch 2パッケージ版：2026年4月23日
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
豪華版：1万3580円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.