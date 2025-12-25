Steamでは『終天教団』と『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』のバンドル版が販売中！

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは12月25日、小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだ新作『終天教団』について、Nintendo Switch 2 Editionパッケージ版の発売日が決定したと発表。発売日は2026年4月23日、価格は7310円だ。また、本日より各取扱店にて予約受付も開始している。

●『終天教団』Nintendo Switch™2 Editionパッケージ版詳細

発売日：2026年4月23日予定

価格：7310円

●Nintendo Switch 2 Editionの特長

・高フレームレート化（TV／携帯モードともに可変フレームレート60-120）

・マウス対応（マウス操作できる場面すべてに対応）

▼Switch 2 Editionの詳細は、こちらをチェック！

https://shuten-kyodan.com/products/

■『終天教団』と『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』バンドル販売中！

ハイスピード推理アクション『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』と、『終天教団』がセットになったバンドルをSteamにて販売中。バンドルは通常価格より10％オフで購入できるので、非常にお得となっている。ぜひこの機会にゲットしよう。

▼『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 ＋ 終天教団 バンドル』

価格：8206円

販売ページ：https://store.steampowered.com/bundle/61080/

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団

ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー

販売：DMM GAMES

開発：Tookyo Games

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：

Switch／PC：発売中（2025年9月5日）

Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年11月27日）

Switch 2パッケージ版：2026年4月23日

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

豪華版：1万3580円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.