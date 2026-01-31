14型モバイルの王道ThinkPad X1 Carbon Gen9が6万円台、整備済み品で賢く導入

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！

モバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、2月2日まで開催のAmazonスマイルSALEに登場。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です。

Amazonで整備済み品のThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が、セール表示で手に取りやすい価格になっています。第11世代Core i5＋16GBメモリの構成は日常用途から仕事まで幅広く対応しやすい一方、整備済み品は同じ商品名でも仕様表記が揺れることがあるため、購入直前に液晶解像度やOfficeの扱いは必ず確認しておくのが安心です。/p>

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 高性能と大容量メモリによる快適動作

高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計

薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶

14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格ですが、確認を！

59,800円は、AmazonスマイルSALE開始前に実施されていたタイムセールでも同じ価格。そのため、2月2日以後も同様の価格で販売されるかもしれませんが、もちろんされないかもしれません。必要であれば、今買っておくのが安心といえます。

整備済み品はコスパが魅力ですが、個体差や表記ゆれが起きやすいのも事実です。特に液晶解像度（WUXGA/FHD表記）、Officeの付属・サポート状況、付属品（ACアダプターなど）は購入前に確認しておくと後悔しにくくなります。価格が動く可能性もあるので、納得できる条件の表示になっているタイミングで判断するのが無難です。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。

AmazonスマイルSALEで、お得になお買い物を！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！