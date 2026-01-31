ニューバランス「CARAVAN MOC MULE」をAmazonでお得に、起毛素材で足元ぬくぬくの“ちょい履き”

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

冬の足元の味方！ ニューバランスのCARAVAN MOC MULEが37%オフ！

冬場にサンダル感覚で気軽に履けるニューバランスのウィンターシューズ「CARAVAN MOC MULE」が、参考価格9,350円から37%オフの5,845円で、Amazonにて割引販売中！

履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材で足元がふわふわで快適にサポート。冬のサンダルとして一つ持っておくと重宝しそうです！

寒い季節でもサッと履けるミュール系シューズを探しているなら、Amazonで販売中のニューバランス「CARAVAN MOC MULE」は要チェックです。起毛素材と中綿で足元を包む一方、カラーやサイズで表示価格が変わるため、購入前に選択肢を切り替えて最終価格と割引率を確認しておくのがおすすめです。

なお、Amazonでは本日（1月27日）より2月2日まで「AmazonスマイルSALE」を実施していますが、ニューバランスのCARAVAN MOC MULEは、これとは関係のない割引のようです。そのため、割引が実施される期間は未定です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのCARAVAN MOC MULEの特徴

CARAVAN MOC MULEは、冬場にサンダル感覚で気軽に履ける防寒シューズです。

起毛＆中綿で驚きの暖かさ

履き口から中敷きまで「長い起毛素材」を採用し、足元をふわふわに包み込みます。

また、中綿には「PRIMALOFT（プリマロフト）」を搭載し、雨に濡れても保温性が落ちにくい設計になっています。

多彩なシーンで活躍できるシンプルさ

どんな服装にも合わせやすい定番色から、アウトドア映えするカラーまでラインアップが魅力的です。

近所への買い物からキャンプ、アウトドアレジャーまで幅広く対応できるデザインやカラー展開が好評です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

まとめ

参考価格：9,350円

現在の価格：5,845円［37%OFF］

冬本番、サッと手早く履けるサンダルとして大活躍するニューバランスのCARAVAN MOC MULE。「ちょっとそこまで」の外出でも、足元が冷えないだけで冬の寒さのストレスがかなり和らぎます。本格的な寒さが続くこれからの季節に向けて、お得なうちに一足備えておきませんか？

CARAVAN MOC MULEは、暖かさと脱ぎ履きのラクさを両立した“冬の一足”として便利ですが、カラー・サイズによって価格表示が変わります。買う前に希望の組み合わせに切り替えて、参考価格との比較、クーポン有無、配送日、返品条件までまとめて確認してから決めると失敗しにくいです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

AmazonスマイルSALEで、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！