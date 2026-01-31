Amazonセール情報大紹介！ 第1121回
996系の“ちょうどいい”が詰まったニューバランス「CM996 U996」現行モデル、Amazonでお得に入手
2026年01月31日 09時30分更新
ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」が20%オフ！
時代を超えて愛され続けるニューバランスの代表モデル「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現した「CM996 U996 現行モデル」が、AmazonスマイルSALEにて参考価格17,380円から20%OFFの13,904円で販売されています！
圧倒的なクッション性と洗練されたデザインは、一度履けば手放せなくなる快適さ。サイズ展開も豊富なので、家族やパートナーとの「お揃いコーデ」にもぴったりの一足です。
定番スニーカーの定番として知られるニューバランスの「CM996／U996」系は、見た目のバランスと履き心地の両立で選ばれやすいモデルです。Amazonではカラー・サイズによって価格が動きやすく、同じ商品名でも表示条件でお得度が変わることがあります。購入前は、参考価格との比較と、希望サイズの在庫・配送予定日まで確認しておくと安心です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランス「CM996 U996 現行モデル」が愛され続ける理由
多くのスニーカーファンに愛されるニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。
オリジナルのシルエットを忠実に再現したこの現行モデルには、毎日履きたくなる「歩きやすさの秘密」が隠されています。
オンオフ使える、高級感漂うデザインと素材
アッパーには、質感の高いピッグスキンスウェードとメッシュを採用。
カジュアルになりすぎず、足元を上品に演出してくれます。
また、夜間の視認性を高める反射材（リフレクター）仕様の「Nマーク」も機能美を感じさせるアクセントになっています。
疲れにくい「C-CAP」ミッドソール
独自のクッション素材「C-CAP」を組み込んだ2層構造のミッドソールが、衝撃を優しく吸収。
長時間の歩行でも疲れにくく、包み込まれるような履き心地を提供します。
抜群の安定感
かかと部分には、安定感を高める「CR（踵外側の安定板）」を搭載。
着地時のグラつきを抑え、安定した歩行をサポートします。デザイン性と機能性を高次元で両立させた、まさに「間違いのない1足」です。
製品の特長
●ソール素材：ゴム底
●外装素材：天然皮革/合成繊維
●クロージャータイプ：レースアップ
●耐水：非防水
まとめ
参考価格：17,380円
現在の価格：13,904円［20%OFF］
高い機能性と洗練されたルックスを兼ね備えたニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。
豊富なサイズ展開で、パートナーや家族とお揃いにするのもおすすめです。このチャンスに、一生モノの履き心地をぜひ体験してください。
ニューバランスの「CM996／U996」系は、デザインの完成度が高く、流行に左右されにくいのが魅力です。一方で、Amazonではカラーやサイズによって価格や割引率が異なることがあるため、購入前には必ず販売ページの表示条件を確認しておきたいところです。参考価格との比較や、返品可否の表示までチェックしておくと、より安心して選べます。
AmazonスマイルSALEで、お得になお買い物を！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
