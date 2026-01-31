2万円台だと、見え方が変わる。OPPOの10.3型タブレットがセールに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】OPPO Pad Airをチェック！

OPPO Pad Airが、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格39,800円のところ、33％オフの26,800円で販売中です。

安価なタブレットを探していると、候補はだいたい固まってきます。そこに、10.3インチ・2000×1200ドット表示の OPPO Pad Air が、2万円台半ばの価格に入ってきました。

10.3インチ・2000×1200ドット表示というサイズ感

ディスプレイは10.3インチで、解像度は2000×1200ドット。フルHDクラスと比べると、表示密度はやや高めです。

10インチ前後・フルHDという構成は2万円以下の製品でも見かけますが、2000×1200ドットまで含めて見ていくと、選択肢は多くはありません。

構成は画面と容量を優先した内容

CPUはSnapdragon 680、メモリーは4GB。処理性能は、2万円台のAndroidタブレットとして標準的です。

ストレージは128GB。同価格帯では、保存容量に余裕を持たせた構成です。

本体サイズとバッテリーまわり

本体の薄さは約6.9mm、重量は約440g。7,100mAhのバッテリーを搭載し、18Wの急速充電にも対応します。

サイズや重さ、バッテリー容量は、価格帯を考えると一般的な範囲に収まっています。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！