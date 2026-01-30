Amazonセール情報大紹介！ 第1105回
家の中に小さな隠れ家を。“秘密基地”感を楽しむヌック本棚
2026年01月30日 19時00分更新
【Amazonスマイルセール】デスクにもなるヌック本棚をチェック！
ベルメゾンの木製家具「デスクにもなるヌック本棚」が、Amazonのスマイルセール対象商品です。参考価格5万3,750円のところ、20％オフの4万2,999円で販売されています。
個室は持てないけれど、家の中に落ち着ける居場所は欲しい。完全な個室まではいかなくても、リビングの中でひとり気分を味わいたいときに考えやすい家具が、ベルメゾンの「デスクにもなるヌック本棚」です。
家の中に“集中できる角”を作りたいなら、まず確認したいのは置き場所と動線。このヌック本棚は幅103×奥行57×高さ145cm、さらにワゴンを引き出して机として使う前提もあるので、壁際に置くだけでなく「前に引く余裕」まで見ておくのが安心です。加えて本体は約64kg（2梱包）、組立目安は大人2人で約90分。買ってから困らないよう、設置スペースと組立環境を先に整えておきたいところです。
壁際に1台置くだけで、居場所を分けやすい構成
本棚・飾り棚・ローデスクを1ユニットにまとめた設計。壁際に置くことで、視線を切りやすい高さになり、リビングや子ども部屋の中でも“使う場所”を分けやすくなります。完全な個室ではありませんが、自分の場所をつくりたい場合に考えやすいサイズ感です。
収納と作業を両立しやすい使い勝手
本棚と飾り棚は可動式で、収納する物に合わせて高さ調整が可能。棚板の1枚には2口コンセント（合計1500W）を備え、スマホやゲームなどの充電にも対応します。下部のキャスター付きワゴンは、引き出せばローデスクとして使えます。
サイズ感と設置条件は事前確認を
本体サイズは幅103cm、奥行57cm、高さ145cm。製品重量は約64kgで、組み立ては大人2人で約90分が目安です。頻繁に動かす家具というより、置き場所を決めて使う前提。壁付け設置を想定し、耐荷重や設置スペースは事前に確認しておきたいところです。
セールで気持ちが上がるタイミングほど、最後に搬入と設置の現実をチェックしておくのが安全です。最小限必要なドア幅の目安が103cm、さらに2梱包で届くため、受け取り場所・開梱スペースも確保を。コンセント付きで配線はしやすい反面、コードの取り回しも含めて置き場所を決めると、完成後の“こもり空間”がより快適になります。
