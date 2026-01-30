Amazonセール情報大紹介！ 第1056回
月額課金が苦手なら：Office Home 2024永続版（2台）が狙い目
2026年01月30日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、参考価格34,477円のところ、10%オフの30,934円という魅力的な価格で販売されています。1月26日時点では同じく10%オフですが30,936円でしたので、わずかに安くなっています。
Officeを買うときに迷いやすいのが「サブスクか、買い切りか」と「コードの受け取り方」です。これはカード送付タイプで、到着後にカード裏面のキーを入力して有効化→ダウンロードして使います。また、Officeの入れ替えや同居（既存Officeが残っている等）でつまずくケースもあるので、事前にインストール状況を整理してから作業するとスムーズです。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① パフォーマンス向上によるスムーズな作業
Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。これにより、資料作成やデータ処理が格段に快適です。
② より伝わりやすい資料作成をサポート
PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11, 10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
2台のPCにインストールできるので、利便性とコスパ抜群。ぜひこの10％オフの機会に購入されてみてはいかがでしょうか？
割引表示が出ていても、比較対象は「参考価格」や「過去価格」になっていることがあります。参考価格（34,477円）と現在価格の差、ポイント還元、キャンペーン（ポイントアップ等）の条件をセットで見て、実質負担がどうなるかを確認しておくと納得感が高いです。カード版は手元に届いてからの有効化になる点も踏まえて、必要なタイミングに間に合うかもチェックしておきましょう。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1187回
トピックス鍋を出すほどじゃない日に。3,280円まで値下げされた「俺のラーメン鍋」
-
第1186回
トピックス充電器もケーブルも、考えなくてよくなる？ Ankerの7-in-1充電ステーション
-
第1185回
トピックス今の座り方、ちょっと違うかも？ 高さを変えられる高座椅子
-
第1184回
トピックス10万円ちょっとで15.6型。Core Ultra 5搭載のHP 15-fd
-
第1183回
トピックス【Amazonスマイルセール】7インチ・広告なし。Kindle Paperwhiteが2万円ちょっとまで下がる
-
第1182回
トピックス机があるだけで、部屋は狭くなる。置きっぱなしにしないデスクが、セール対象に
-
第1181回
トピックス【タイムセール】QuietComfortの系譜を継ぐBoseの上位モデル「Ultra Earbuds」
-
第1180回
トピックス【Amazonタイムセール】8.8インチで2560×1600。価格をどう見るか、Legion Tab
-
第1179回
トピックス【Amazonスマイルセール】性能より先に置き場所？ 幅10cm未満のDellスリムデスクトップ
-
第1178回
トピックス【AmazonスマイルSALE】ThinkPad X1 Carbonが59,800円（整備済み品）、在庫と表示は要チェック
-
第1159回
トピックス【1.1万円／年で2TB】Dropbox Plus「3年版×3セット」がスマイルSALEで22%オフ、合計9年分をまとめ買い
- この連載の一覧へ