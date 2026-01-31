Amazonセール情報大紹介！ 第1190回
夜は、自分だけ暖かければいい。THANKOの“着る”こたつ
2026年01月31日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】THANKO ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」をチェック！
THANKOのヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格12,800円のところ、37％オフの8,056円で販売中です。
夜の寒さは、部屋全体というより、じっと座っていると寒さが気になってくることがあります。暖房を足すほどではないけれど、そのままだと少し寒い。そんな時間帯があります。
この「こたんぽ」は、床に置くこたつではなく、身に着けて使うタイプの電気暖房です。胸元から足先までヒーターを内蔵し、空間ではなく、着ている人のまわりを温めます。
部屋を暖めるものではない
エアコンやストーブのように、部屋全体の温度を上げる暖房ではありません。着ている人のまわりを温めるタイプです。
足元は開閉でき、短時間であれば立ち上がることもできます。電源はコード接続式のため、動き回るというよりは、座って過ごす時間に向いた使い方です。
ダニ対策モードを備え、手洗いでの洗濯にも対応しています。使わない季節は、付属の収納袋にまとめて保管できます。出しっぱなしにする暖房ではなく、必要なときだけ使う家電です。
タイマーは30分から最長4時間まで設定できます。メーカーは省エネ性をうたっていますが、使い方は限定的です。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
