夜は、自分だけ暖かければいい。THANKOの“着る”こたつ

【Amazonタイムセール】THANKO ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」をチェック！

THANKOのヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格12,800円のところ、37％オフの8,056円で販売中です。

夜の寒さは、部屋全体というより、じっと座っていると寒さが気になってくることがあります。暖房を足すほどではないけれど、そのままだと少し寒い。そんな時間帯があります。

この「こたんぽ」は、床に置くこたつではなく、身に着けて使うタイプの電気暖房です。胸元から足先までヒーターを内蔵し、空間ではなく、着ている人のまわりを温めます。

部屋を暖めるものではない

エアコンやストーブのように、部屋全体の温度を上げる暖房ではありません。着ている人のまわりを温めるタイプです。

足元は開閉でき、短時間であれば立ち上がることもできます。電源はコード接続式のため、動き回るというよりは、座って過ごす時間に向いた使い方です。

ダニ対策モードを備え、手洗いでの洗濯にも対応しています。使わない季節は、付属の収納袋にまとめて保管できます。出しっぱなしにする暖房ではなく、必要なときだけ使う家電です。

タイマーは30分から最長4時間まで設定できます。メーカーは省エネ性をうたっていますが、使い方は限定的です。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！