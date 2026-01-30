鍋を出すほどじゃない日に。3,280円まで値下げされた「俺のラーメン鍋」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

3,280円の小型調理家電

3,000円台まで下がっている小型家電を見ると、「使い道が限られていてもアリか」を考えたくなります。

具体的な使い道が、最初から見えているものなら話は早い。

THANKO（サンコー）のシメまで美味しい「俺のラーメン鍋」（TK-FUKU21W）が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格7,980円のところ、59％オフの3,280円で販売中です。

袋ラーメン1食分を想定したサイズ感

本体サイズは幅180×奥行175×高さ145mm。最大水位は0.8Lで、量としては一人分に収まる容量です。重量は約1,350gと軽めで、キッチンで調理するというより、卓上に置いて使う場面を想定しやすいサイズ感です。

500mlで約6分、という目安

定格消費電力は800W。メーカー表記では、500mlの常温水を沸騰させるまで約6分とされています（※環境温度により異なります）。温度は無段階のスライドスイッチで調整する方式で、細かな設定項目はありません。

洗い物を増やさず完結する構成

鍋素材はアルミニウム合金で、フッ素加工が施されています。電源ケーブルの長さは約100cm。安全装置としてサーモスタットと温度ヒューズを備えています。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！