Kindle漫画セール情報「推し漫」 第29回
圧倒的なメカ描写と重厚な人間ドラマで描く「許されざる正義」の行方 劇場版『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で1712円！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月30日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は、本日1月30日に劇場版第2作『──キルケーの魔女』が公開になった『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』のコミカライズ作品です。
本作で描かれるのは、劇場版第1作・（上）にあたるパート。全4巻刊行で、第1巻のみ634円と割引率は高くないですが、第2巻から第4巻までは352円と44%オフで買えます。全巻揃えても1712円です。本日公開の劇場版第2作の予習にどうぞ。
今なら第1巻がまるまる無料で公開中です。まず試し読みしてみるのもおすすめ！
テロリズムという「許されざる正義」の行方を
『機動戦士ガンダム』の世界線で描く
|Image from Amazon.co.jp
|機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ（１） (角川コミックス・エース)
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)
全4巻（上・完結）
1712円
第1巻
634円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ハサウェイの行う要人暗殺という「正義のためのテロリズム」は、ガンダムシリーズで散々描かれてきた戦争の大義を問うテーマと似ています。大義があれば戦争は、テロは、許されるのか？ ガンダムは、敵には敵の正義があり、主人公が属する側にも絶対の正義なんてないということをアニメの世界に持ち込んで、それまでの勧善懲悪なアニメ界の不文律をぶち壊したことが画期的だったわけですが、本作においても「正義のためのテロリズム」という矛盾と、それでも止まれない時代のうねりに翻弄される人々の姿が描かれます。
『閃光のハサウェイ』は、もともと富野由悠季監督の小説を原作とした物語ですが、小説版ガンダムの前作にあたる『逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』も、同じくさびしうろあきセンセイによってコミカライズされています。さびしうろあきセンセイは、繊細な心理描写と迫力ある戦闘シーンが魅力の漫画家さんで、特にMSをはじめとしたメカニックの描写は秀逸。キャラクターもアニメ版と近く、アニメを先行して観ている方でも違和感なく入り込めると思います。
ガンダム好きな人なら、前作（『逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』全7巻・2488円でセール中）も併せてぜひ読んでほしい作品です。
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)
全7巻（完結）
2488円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第28回
エンタメ魅せるのは勝負ではなくその生き様 『伝説の雀鬼ショーイチ』が1冊55円！全24巻で1320円！【Kindle漫画セール情報】
-
第27回
エンタメアニメ第4期も制作が進行中の『とある科学の超電磁砲』原作漫画が最大67%オフ・181円からとお求めやすく！！【Kindle漫画セール情報】
-
第26回
エンタメこのまま最強BBA漫画にならないか心配なSFアクション『雷雷雷』1～5巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第25回
エンタメ「学びの本質とは何か？」を宇宙飛行士への夢を追う姿から描く『ありす、宇宙までも』全巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第24回
エンタメ制服×ビキニアーマー＋ぶっ壊れ武器という作者の欲望が詰まった青春冒険譚『放課後！ダンジョン高校』が全11巻で847円！【Kindle漫画セール情報】
-
第23回
エンタメ猫に育てられた竜と竜が育てた猫たちが紡ぐファンタジー『猫と竜』が1、2巻無料！ 全巻50％ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第22回
エンタメ第2巻のカバーイラストの破壊力よ、藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』が38%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第21回
エンタメシュールな恐怖と笑いのブレンド『悪魔二世』第1巻が110円、第2巻がほぼ半額！【Kindle漫画セール情報】
-
第20回
エンタメかわいすぎるイラストの裏話みたいな短編集『ストレニュアス・ライフ』【Kindle漫画セール情報】
-
第19回
エンタメ実は原作の面白さはドラマ以上！ 漫画『ごくせん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ