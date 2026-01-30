このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第29回

圧倒的なメカ描写と重厚な人間ドラマで描く「許されざる正義」の行方　劇場版『機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で1712円！【Kindle漫画セール情報】

2026年01月30日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　今回の推し漫は、本日1月30日に劇場版第2作『──キルケーの魔女』が公開になった『機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ』のコミカライズ作品です。

　本作で描かれるのは、劇場版第1作・（上）にあたるパート。全4巻刊行で、第1巻のみ634円と割引率は高くないですが、第2巻から第4巻までは352円と44%オフで買えます。全巻揃えても1712円です。本日公開の劇場版第2作の予習にどうぞ。

　今なら第1巻がまるまる無料で公開中です。まず試し読みしてみるのもおすすめ！

全巻の購入はこちら(Amazon)

テロリズムという「許されざる正義」の行方を
『機動戦士ガンダム』の世界線で描く

Image from Amazon.co.jp
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ（１） (角川コミックス・エース)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

第1巻の無料購読はこちら(Amazon)

機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ
さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)
全4巻（上・完結）
1712円
第1巻
634円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』は、シャアの反乱で想い人クェスを死なせてしまったハサウェイ・ノアが、腐敗した地球連邦政府への復讐を誓い、テロ組織マフティーのリーダーとして政府高官を次々と粛清していく悲劇的SF戦記のコミカライズ作品。

　ハサウェイの行う要人暗殺という「正義のためのテロリズム」は、ガンダムシリーズで散々描かれてきた戦争の大義を問うテーマと似ています。大義があれば戦争は、テロは、許されるのか？ ガンダムは、敵には敵の正義があり、主人公が属する側にも絶対の正義なんてないということをアニメの世界に持ち込んで、それまでの勧善懲悪なアニメ界の不文律をぶち壊したことが画期的だったわけですが、本作においても「正義のためのテロリズム」という矛盾と、それでも止まれない時代のうねりに翻弄される人々の姿が描かれます。

　『閃光のハサウェイ』は、もともと富野由悠季監督の小説を原作とした物語ですが、小説版ガンダムの前作にあたる『逆襲のシャア　ベルトーチカ・チルドレン』も、同じくさびしうろあきセンセイによってコミカライズされています。さびしうろあきセンセイは、繊細な心理描写と迫力ある戦闘シーンが魅力の漫画家さんで、特にMSをはじめとしたメカニックの描写は秀逸。キャラクターもアニメ版と近く、アニメを先行して観ている方でも違和感なく入り込めると思います。

　ガンダム好きな人なら、前作（『逆襲のシャア　ベルトーチカ・チルドレン』全7巻・2488円でセール中）も併せてぜひ読んでほしい作品です。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
全巻の購入はこちら(Amazon)

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)
全7巻（完結）
2488円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

