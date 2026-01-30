燗酒、電子レンジで済ませてない？ その先にある湯煎──のんべえ横丁

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】電気酒燗器「のんべえ横丁 NBE-1」がセール対象に

燗酒を温めるとき、電子レンジで済ませる。特別なことではなく、いちばん手軽なやり方です。

ほかのやり方も、なくはない。ただ、わざわざ道具を出すほどでもない気がして、そのままになりがちです。そんなときに思い出す道具も、あります。

三ッ谷電機の電気酒燗器「のんべえ横丁 NBE-1」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。過去価格6,980円のところ、20％オフの5,580円で販売中です。

湯煎で温める

本体にお湯を張り、徳利やカップ酒を入れて温める湯煎式です。温度設定は35～59℃の範囲で行う仕様になっています。一気に加熱するのではなく、湯煎で温度を合わせる形です。

火を使わず、電子レンジとも違う方法で、設定した温度に向けてゆっくり温めていきます。

徳利は付属しない

商品に徳利は含まれていません。本体の内径は約90mm、深さは約80mmとされており、使える酒器のサイズには条件があります。

付属品込みのセットではなく、手持ちの徳利やカップ酒を使う前提です。

卓上に置くサイズ感

本体サイズは約幅125×奥行125×高さ140mm。消費電力は200Wで、電源コード長は約150cmです。

鍋を使う方法とは違い、卓上に置いて使うことを想定したサイズ感です。

