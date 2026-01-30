Amazonセール情報大紹介！ 第1188回
燗酒、電子レンジで済ませてない？ その先にある湯煎──のんべえ横丁
2026年01月30日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】電気酒燗器「のんべえ横丁 NBE-1」がセール対象に
燗酒を温めるとき、電子レンジで済ませる。特別なことではなく、いちばん手軽なやり方です。
ほかのやり方も、なくはない。ただ、わざわざ道具を出すほどでもない気がして、そのままになりがちです。そんなときに思い出す道具も、あります。
三ッ谷電機の電気酒燗器「のんべえ横丁 NBE-1」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。過去価格6,980円のところ、20％オフの5,580円で販売中です。
湯煎で温める
本体にお湯を張り、徳利やカップ酒を入れて温める湯煎式です。温度設定は35～59℃の範囲で行う仕様になっています。一気に加熱するのではなく、湯煎で温度を合わせる形です。
火を使わず、電子レンジとも違う方法で、設定した温度に向けてゆっくり温めていきます。
徳利は付属しない
商品に徳利は含まれていません。本体の内径は約90mm、深さは約80mmとされており、使える酒器のサイズには条件があります。
付属品込みのセットではなく、手持ちの徳利やカップ酒を使う前提です。
卓上に置くサイズ感
本体サイズは約幅125×奥行125×高さ140mm。消費電力は200Wで、電源コード長は約150cmです。
鍋を使う方法とは違い、卓上に置いて使うことを想定したサイズ感です。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1187回
トピックス鍋を出すほどじゃない日に。3,280円まで値下げされた「俺のラーメン鍋」
-
第1186回
トピックス充電器もケーブルも、考えなくてよくなる？ Ankerの7-in-1充電ステーション
-
第1185回
トピックス今の座り方、ちょっと違うかも？ 高さを変えられる高座椅子
-
第1184回
トピックス10万円ちょっとで15.6型。Core Ultra 5搭載のHP 15-fd
-
第1183回
トピックス【Amazonスマイルセール】7インチ・広告なし。Kindle Paperwhiteが2万円ちょっとまで下がる
-
第1182回
トピックス机があるだけで、部屋は狭くなる。置きっぱなしにしないデスクが、セール対象に
-
第1181回
トピックス【タイムセール】QuietComfortの系譜を継ぐBoseの上位モデル「Ultra Earbuds」
-
第1180回
トピックス【Amazonタイムセール】8.8インチで2560×1600。価格をどう見るか、Legion Tab
-
第1179回
トピックス【Amazonスマイルセール】性能より先に置き場所？ 幅10cm未満のDellスリムデスクトップ
-
第1178回
トピックス【AmazonスマイルSALE】ThinkPad X1 Carbonが59,800円（整備済み品）、在庫と表示は要チェック
- この連載の一覧へ