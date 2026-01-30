Amazonセール情報大紹介！ 第1185回
今の座り方、ちょっと違うかも？ 高さを変えられる高座椅子
2026年01月30日 13時00分更新
【Amazonスマイルセール】エムール ひじ掛け付きリクライニング高座椅子 きらくをチェック！
床に座るか、椅子にするか。どちらもしっくり来ないまま過ごしているなら。
エムールの「ひじ掛け付きリクライニング高座椅子 きらく」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格15,990円のところ、10％オフの14,390円で販売中です。
座る高さを、最初に決めなくていい
座面の高さは4段階で調整できる仕様です。床寄りにも、椅子寄りにも振れます。
姿勢を一つに固定しない構成
背もたれは角度調整に対応しています。座り姿勢を一つに定めなくても使えます。
肘掛け付き・完成品仕様
肘掛けを備えたデザインで、組み立ては不要です。設置してすぐ使える完成品として届きます。
床と椅子のあいだにある構成
床に座るか、椅子にするかを決めきれない状態を、そのまま受け止める高座椅子。今の座り方を、いったん考え直したいときの立ち位置として……
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
