いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第67回
未使用・未開封でも“キャンセル品”。富士通WEB MARTの「わけありPC」
2026年01月30日 10時00分更新
富士通 WEB MARTの「わけあり品」コーナーでは、出荷準備中や手配中にキャンセルとなった未使用・未開封のパソコンが、特別価格で販売されています。いずれも店頭で販売されているカタログモデルと同一仕様の、キャンセル品として扱われています。
注目のおすすめセール製品
14.0型ディスプレイを備えたノートPCで、AMD Ryzen 5 7535U、メモリー16GB、SSD 256GBという構成が設定されています。Officeが含まれます。
まとめ
富士通 WEB MARTの「わけあり品」は、未使用・未開封のまま、販売条件が異なる商品をまとめたコーナーです。
構成は固定で、返品はできないため、購入前に条件を確認しておく必要があります。
※掲載内容、価格、在庫状況、配送条件などは変更される場合があります。最新情報は各商品ページをご確認ください。
