充電器もケーブルも、考えなくてよくなる？ Ankerの7-in-1充電ステーション

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル）をチェック！

「Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル）」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格9,990円のところ、15％オフの8,490円で販売中です。

充電器やケーブルが増えてくると、どこに置くか考える場面が増えてきます。この7-in-1は、そうした充電まわりをまとめて置く使い方になります。

巻取り式USB-Cケーブルを内蔵

本体側面に巻取り式USB-Cケーブルを2本内蔵。必要なときだけ引き出して使い、使わないときは本体に戻せます。USB-Cケーブルを机の上に出しっぱなしにしない使い方になります。

ACとUSBを分けずに考えられる

AC差込口3口とUSBポートを1台に搭載。電源タップとUSB充電器を分けて置く構成ではありません。接続先をこの本体に寄せる、という考え方になります。

状態をまとめて確認できる表示

前面ディスプレイで、各ポートの出力状況や本体温度を表示。設定を操作するためのものではなく、充電中の状態を確認するための表示になっています。

このモデルの立ち位置

7-in-1という口数は、すべてをこの1台で完結させるためのものではありません。充電器やケーブルを、必要な分だけ一カ所に集めて使うタイプです。自分の環境でどのポートを使い、どれを使わないかを考えたときに、この形が合うかどうか…

