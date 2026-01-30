Amazonセール情報大紹介！ 第1186回
充電器もケーブルも、考えなくてよくなる？ Ankerの7-in-1充電ステーション
2026年01月30日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル）をチェック！
「Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル）」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格9,990円のところ、15％オフの8,490円で販売中です。
充電器やケーブルが増えてくると、どこに置くか考える場面が増えてきます。この7-in-1は、そうした充電まわりをまとめて置く使い方になります。
巻取り式USB-Cケーブルを内蔵
本体側面に巻取り式USB-Cケーブルを2本内蔵。必要なときだけ引き出して使い、使わないときは本体に戻せます。USB-Cケーブルを机の上に出しっぱなしにしない使い方になります。
ACとUSBを分けずに考えられる
AC差込口3口とUSBポートを1台に搭載。電源タップとUSB充電器を分けて置く構成ではありません。接続先をこの本体に寄せる、という考え方になります。
状態をまとめて確認できる表示
前面ディスプレイで、各ポートの出力状況や本体温度を表示。設定を操作するためのものではなく、充電中の状態を確認するための表示になっています。
このモデルの立ち位置
7-in-1という口数は、すべてをこの1台で完結させるためのものではありません。充電器やケーブルを、必要な分だけ一カ所に集めて使うタイプです。自分の環境でどのポートを使い、どれを使わないかを考えたときに、この形が合うかどうか…
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1185回
トピックス今の座り方、ちょっと違うかも？ 高さを変えられる高座椅子
-
第1184回
トピックス10万円ちょっとで15.6型。Core Ultra 5搭載のHP 15-fd
-
第1183回
トピックス【Amazonスマイルセール】7インチ・広告なし。Kindle Paperwhiteが2万円ちょっとまで下がる
-
第1182回
トピックス机があるだけで、部屋は狭くなる。置きっぱなしにしないデスクが、セール対象に
-
第1181回
トピックス【タイムセール】QuietComfortの系譜を継ぐBoseの上位モデル「Ultra Earbuds」
-
第1180回
トピックス【Amazonタイムセール】8.8インチで2560×1600。価格をどう見るか、Legion Tab
-
第1179回
トピックス【Amazonスマイルセール】性能より先に置き場所？ 幅10cm未満のDellスリムデスクトップ
-
第1178回
トピックス【AmazonスマイルSALE】ThinkPad X1 Carbonが59,800円（整備済み品）、在庫と表示は要チェック
-
第1159回
トピックス【1.1万円／年で2TB】Dropbox Plus「3年版×3セット」がスマイルSALEで22%オフ、合計9年分をまとめ買い
-
第1126回
トピックス【21%OFF】11インチiPad Pro（M4）最上位構成がスマイルSALE！2TB＋Nano-texture＋Cellular
- この連載の一覧へ