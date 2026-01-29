Amazonセール情報大紹介！ 第1183回
【Amazonスマイルセール】7インチ・広告なし。Kindle Paperwhiteが2万円ちょっとまで下がる
2026年01月29日 18時00分更新
【Amazonスマイルセール】Kindle Paperwhite（第12世代／16GB／広告なし）をチェック！
Amazonの電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite（第12世代／16GB／広告なし）」がスマイルセールの対象になっています。過去価格27,980円のところ、25％オフの20,980円で販売中です。
Kindle Paperwhiteには、広告が表示されない仕様のモデルが用意されています。起動時やスリープ解除時の画面表示に関わる仕様だけに、まずはこの点を整理しておきたいところです。
広告なしモデルという仕様
今回のセール対象は、広告なし仕様のKindle Paperwhite。スリープ中や起動時に広告は表示されず、端末を開くとライブラリや読書画面に移る構成になっています。
7インチの電子ペーパーディスプレイ
ディスプレイは7インチ、解像度は300ppi。無印Kindleの6インチと比べると表示領域が一回り大きく、1画面に収まる文字量や余白の感覚が異なります。
Paperwhiteの基本構成
防水（IPX8）や色調調節ライト、USB-C充電、最大12週間のバッテリーといった仕様はPaperwhite共通。ストレージは16GB。
Paperwhiteはどの位置にあるモデルか
Kindleには6インチの無印Kindleから、より上位のモデルまでいくつかの選択肢があります。Paperwhiteはその中で、7インチディスプレイや防水、広告が表示されない仕様といった条件を備えたモデルです。サイズや仕様をどこまで求めるかによって、選択肢が分かれてきます。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
