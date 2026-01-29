【Amazonスマイルセール】7インチ・広告なし。Kindle Paperwhiteが2万円ちょっとまで下がる

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Kindle Paperwhite（第12世代／16GB／広告なし）をチェック！

Amazonの電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite（第12世代／16GB／広告なし）」がスマイルセールの対象になっています。過去価格27,980円のところ、25％オフの20,980円で販売中です。

Kindle Paperwhiteには、広告が表示されない仕様のモデルが用意されています。起動時やスリープ解除時の画面表示に関わる仕様だけに、まずはこの点を整理しておきたいところです。

広告なしモデルという仕様

今回のセール対象は、広告なし仕様のKindle Paperwhite。スリープ中や起動時に広告は表示されず、端末を開くとライブラリや読書画面に移る構成になっています。

7インチの電子ペーパーディスプレイ

ディスプレイは7インチ、解像度は300ppi。無印Kindleの6インチと比べると表示領域が一回り大きく、1画面に収まる文字量や余白の感覚が異なります。

Paperwhiteの基本構成

防水（IPX8）や色調調節ライト、USB-C充電、最大12週間のバッテリーといった仕様はPaperwhite共通。ストレージは16GB。

Paperwhiteはどの位置にあるモデルか

Kindleには6インチの無印Kindleから、より上位のモデルまでいくつかの選択肢があります。Paperwhiteはその中で、7インチディスプレイや防水、広告が表示されない仕様といった条件を備えたモデルです。サイズや仕様をどこまで求めるかによって、選択肢が分かれてきます。

