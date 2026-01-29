Amazonセール情報大紹介！ 第1182回
机があるだけで、部屋は狭くなる。置きっぱなしにしないデスクが、セール対象に
2026年01月29日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで20％オフ】SYALEN 折りたたみデスク「SLDK-01BR80」をチェック！
SYALEN 折りたたみデスク「SLDK-01BR80」が、Amazonで割引表示されています。参考価格10,980円のところ、20％オフの8,784円で販売中です。
机は、置いてあるだけで部屋の使い方を固定してしまう家具です。セール対象になっているこのデスクは、使っていない時間の姿まで含めて考えられた形です。
使っていないときの状態が前提にある
このデスクは、使用しないときに天板を畳んだ状態を想定した構造になっています。畳んだ状態でも自立し、壁際などに寄せて置ける形が用意されています。使っている時間だけでなく、使っていない時間の姿も想像しやすくなっています。
置きっぱなしにしなくてもいい
折りたたみ式ではありますが、必ず毎回畳む必要がある構成ではありません。 使い続けることもでき、必要に応じて畳んで戻すこともできます。机を置く場所や期間を、最初から決め切らなくて済みます。
机を置く覚悟がいらない
一般的なデスクは、設置した時点で部屋の使い方がある程度決まってしまいます。 このデスクは、折りたたみ可能な構造によって、その前提を一度保留にできます。常設か非常設かを決め切らずに置ける点は、部屋づくりの考え方に影響する場面もありそうです。
使わない時間のほうが長い
このデスクは、作業机として使うこともできますし、使わないときは折りたたんで部屋を戻すこともできます。机をどう置くか迷っているなら、こういう置き方も考えられます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1181回
トピックス【タイムセール】QuietComfortの系譜を継ぐBoseの上位モデル「Ultra Earbuds」
-
第1180回
トピックス【Amazonタイムセール】8.8インチで2560×1600。価格をどう見るか、Legion Tab
-
第1179回
トピックス【Amazonスマイルセール】性能より先に置き場所？ 幅10cm未満のDellスリムデスクトップ
-
第1178回
トピックス【AmazonスマイルSALE】ThinkPad X1 Carbonが59,800円（整備済み品）、在庫と表示は要チェック
-
第1159回
トピックス【1.1万円／年で2TB】Dropbox Plus「3年版×3セット」がスマイルSALEで22%オフ、合計9年分をまとめ買い
-
第1126回
トピックス【21%OFF】11インチiPad Pro（M4）最上位構成がスマイルSALE！2TB＋Nano-texture＋Cellular
-
第1121回
トピックス10.1型WUXGAをこの価格で。Lenovo Tabが1.8万円台
-
第1120回
トピックス【Amazonスマイルセール】サブスク前提じゃないOffice。Home & Business 2024（永続版）
-
第1119回
トピックス安くはない、でも定番。普通に見えるHHKB Type-Sが値下げ
-
第1118回
トピックス有機EL・16型で約1.5kg。Zenbook S 16は「大画面も持ち歩きたい」人向け？
- この連載の一覧へ