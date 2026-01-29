Amazonセール情報大紹介！ 第1180回
【Amazonタイムセール】8.8インチで2560×1600。価格をどう見るか、Legion Tab
2026年01月29日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo Legion Tab（8.8”, 3）をチェック
Lenovoの8.8インチAndroidタブレット「Lenovo Legion Tab (8.8”, 3)」が、Amazonタイムセールの対象になっています。過去価格75,800円のところ、10％オフの68,200円で販売中です。
8インチ台のタブレットはたくさん並んでいますが、解像度や構成まで気にして見ていくと、候補はそう多くありません。8.8インチで2560×1600ドットという仕様と、この価格。Legion Tabは、そこをどう見るかで印象が変わるモデルです。
8.8インチで2560×1600ドット
ディスプレイは8.8インチで、解像度は2560×1600ドット。8インチ台というサイズ感に対して、表示情報量は多めの仕様です。画面サイズを先に決めたうえで、解像度をどこまで重視するかを考える際の判断材料になります。
Snapdragon 8 Gen 3／12GB／256GB構成
プロセッサーはQualcomm Snapdragon 8 Gen 3を搭載。メモリーは12GB、ストレージは256GBの構成です。microSDスロットは備えていないため、容量は本体ストレージのみで考える構成です。
割り切りのはっきりした設計
通信はWi-Fiのみで、SIMスロットはありません。USB Type-Cポートは2基搭載しますが、3.5mmイヤホン端子は備えていません。構成は本体仕様を前提に整理する形になります。
