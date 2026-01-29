このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1180回

【Amazonタイムセール】8.8インチで2560×1600。価格をどう見るか、Legion Tab

2026年01月29日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Lenovo Legion Tab（8.8”, 3）をチェック

　Lenovoの8.8インチAndroidタブレット「Lenovo Legion Tab (8.8”, 3)」が、Amazonタイムセールの対象になっています。過去価格75,800円のところ、10％オフの68,200円で販売中です。

　8インチ台のタブレットはたくさん並んでいますが、解像度や構成まで気にして見ていくと、候補はそう多くありません。8.8インチで2560×1600ドットという仕様と、この価格。Legion Tabは、そこをどう見るかで印象が変わるモデルです。

アマゾンでLenovo 8.8インチAndroidタブレット「Lenovo Legion Tab (8.8”, 3)」を入手

8.8インチで2560×1600ドット

　ディスプレイは8.8インチで、解像度は2560×1600ドット。8インチ台というサイズ感に対して、表示情報量は多めの仕様です。画面サイズを先に決めたうえで、解像度をどこまで重視するかを考える際の判断材料になります。

Snapdragon 8 Gen 3／12GB／256GB構成

　プロセッサーはQualcomm Snapdragon 8 Gen 3を搭載。メモリーは12GB、ストレージは256GBの構成です。microSDスロットは備えていないため、容量は本体ストレージのみで考える構成です。

割り切りのはっきりした設計

　通信はWi-Fiのみで、SIMスロットはありません。USB Type-Cポートは2基搭載しますが、3.5mmイヤホン端子は備えていません。構成は本体仕様を前提に整理する形になります。

アマゾンでLenovo 8.8インチAndroidタブレット「Lenovo Legion Tab (8.8”, 3)」を入手

