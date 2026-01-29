Amazonセール情報大紹介！ 第1178回
Officeは別途用意が安全！
【AmazonスマイルSALE】ThinkPad X1 Carbonが59,800円（整備済み品）、在庫と表示は要チェック
2026年01月29日 09時30分更新
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！
モバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、2月2日まで開催のAmazonスマイルSALEに登場。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です。
軽くて丈夫、キーボードの打ちやすさにも定評のあるThinkPad X1 Carbonは、ビジネス用途の定番として長く支持されてきたモデルです。今回セール表示になっているのは2021年モデルのGen9で、第11世代Core i5と16GBメモリを備えた実用構成。新品価格が高めなシリーズだけに、整備済み品で手が届く価格帯になっている点は見逃せません。
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力
① 高性能と大容量メモリによる快適動作
高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。
②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計
薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。
③ タッチパネル対応の高解像度液晶
14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。
製品スペック
【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)
【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル
【OS】Windows 11 Pro 64bit版
★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。
お買い得価格ですが、確認を！
59,800円は、AmazonスマイルSALE開始前に実施されていたタイムセールでも同じ価格。そのため、2月2日以後も同様の価格で販売されるかもしれませんが、もちろんされないかもしれません。必要であれば、今買っておくのが安心といえます。
整備済み品は「同じ商品名でも、構成や表記が入れ替わる」ことがあるのがやっかいなところ。気になる人は、購入直前に 液晶解像度／SSD容量／Officeの扱いだけは商品ページで再チェックしてから確定するのが安心です。条件が“当たり”の個体・構成に当たると満足度が高いので、納得できる表記のときに押さえるのが無難です。
※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。
AmazonスマイルSALEで、お得になお買い物を！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
