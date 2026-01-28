【1.1万円／年で2TB】Dropbox Plus「3年版×3セット」がスマイルSALEで22%オフ、合計9年分をまとめ買い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください/p>

【AmazonスマイルSALE】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版×3セットが登場！

6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版×3セットがAmazonスマイルSALEに登場中です。

参考価格12万8100円のところ、22%OFFの9万9880円で購入できます。機能面はDropboxが直接販売する「「Dropbox Plus」と同じで、2TB容量やスマート同期などの便利機能をたっぷり使えます。「Dropbox Plus」は1か月1,320円なので、9年分だと14万2560円。なんと、4万2680円もお得です。9年間も使うとは限らないと思うかもしれませんが、本商品は3年版×3セットなので、3人で分けて使うことも可能です。

オンラインストレージは“毎月課金”になりがちですが、長く使う前提なら更新の手間とコストは先に整理しておくほうがラク。Amazonでパッケージ（シリアル同梱）として買える『Dropbox Plus 3年版×3セット』が、スマイルSALEで割引表示になっています。

ソースネクスト Dropbox Plus 3年版×3セットの特徴

「Dropbox Plus 3年版×3セット」は、ソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。

商品仕様

・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら

・CPU：OSの推奨環境に準ずる

・memory：2GB以上

・HDD：1GB以上

インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認

まとめ：AmazonスマイルSALEのチャンスを利用しよう！

AmazonスマイルSALEでは、Dropbox Plus 3年版×3セットが参考価格12万8100円から22%オフの99,880円になっています。3年分を3セットまとめて購入できるため、月額課金で細かく支払うよりもトータルコストを抑えやすく、Dropboxを長期で使い続けたい人ほどメリットが大きいセールです。

注意点はシンプルで、これは“シリアルを登録して期間を積み増す”タイプ。購入後に登録しておけば合計9年分として使える一方、必要年数が読めない人は“まず3年版だけ”という選び方もあります。表示価格と販売元（ソースネクスト公式）を見て、納得できるタイミングなら押さえる、でOKです。