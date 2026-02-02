みやさとけいすけの工具探検隊 第116回
カッターがブレない理由は、刃先ロック？ 4枚分の刃を携えるマガジン式DEEN.Jカッターを試してみた
2026年02月02日 18時00分更新
●選択肢が多すぎて迷うカッターナイフ事情
紙を切るだけでなく、プラスチックやちょっとした木材の加工まで活躍してくれる便利工具が、カッターナイフ。細かな部分を切るなら文房具のカッターナイフやデザインナイフ、力を入れて加工に使うなら大型のカッターナイフといったように、使い分けると便利な工具です。
カッターナイフを買おうと考えたとき、多くの人がまず思いつくのが、100円ショップではないでしょうか。種類もかなり豊富で、刃幅9mmの小型モデルはもちろんのこと、約18mmの大型モデルまで100円（税抜き）で手に入ります。
もちろん安いだけの理由はあり、耐久性や精度、品質面でイマイチに感じる部分はあります。とはいえ、ちゃんと切れますし、目的を達成できるという意味では、十分な機能を持っているといえるでしょう。
では、100円ショップのカッターナイフがあれば十分かというと、そうとも言えません。高価な製品には、それに見合うだけの付加価値があるからです。
●安いだけじゃ物足りない人へ。価格差の正体はココ
そんな付加価値のあるカッターナイフのひとつが、今回紹介する「DEEN.J セーフティロックカッター／DNJKNCT-3B」（直販価格1530円）。刃幅約18mmの大型に分類されるカッターナイフで、その名の通りセーフティロック……つまり安全に使うためのロック機構が装備されているというのが特長です。
実はもうひとつ特長があり、それが、マガジン式の替え刃ケースを内蔵していること。そう、スライダーを動かすだけで替え刃の交換ができるという、珍しい機能を備えているのです。このユニークなカッターナイフについて、詳しく見ていきましょう。
この連載の記事
-
第115回
自作PC引っ越し前に見て！壁紙のはがれや穴を自分で直せる補修アイテムの実力【賃貸の原状回復に】
-
第114回
自作PC机上ラボの完成！ 3万円台で「測定・発生・観測」が全部できるオシロスコープを試した
-
第113回
自作PCギーギー音が一瞬で消えた！ベタつかない潤滑スプレー「ドライファストルブ」を試す
-
第112回
自作PC騒音も振動もこれ1本！スマホ計測アプリが便利すぎる（無料版あり）
-
第111回
自作PC“変態スペック”な定規が想像以上だった
-
第110回
自作PC簡単に“強靭な手”を手に入れる！Panasonicの「ストロングンテ」を試してみた
-
第109回
自作PCドライヤーじゃ物足りない？ “本気の熱風”が欲しい人に届けたいヒートガン入門
-
第108回
自作PC【本物みたい！】安全に“工具で遊べる”知育おもちゃレビュー
-
第107回
自作PCこれ1台で90kg運搬＋軽作業も！折りたたみ式の万能ツールワゴンがめちゃ便利
-
第106回
自作PC「そのType-C充電遅くない？」eMarkerも読める激安USBテスター「KWS-X1」があれば、遅さの原因がわかるかも【レビュー】
- この連載の一覧へ