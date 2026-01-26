このページの本文へ

みやさとけいすけの工具探検隊 第115回

引っ越し前に見て！壁紙のはがれや穴を自分で直せる補修アイテムの実力【賃貸の原状回復に】

2026年01月26日 18時00分更新

文● 宮里圭介　編集●こーのス／ASCII

　長く住んでいると、いつの間にか壁紙のつなぎ目が浮いてきてしまっていること、ありますよね。また、どれだけ気を付けていてもダンボールや家具の角を壁に当ててしまい、小さくハゲてしまうこともあります。

　これ以外にも、刺した跡が目立たないというピンやフックを使っていたのに、抜いてみたら明らかに穴が開いていて愕然としたり、「なんとかなれーッ」と壁にねじ止めしたら、外したときに思ってた以上に穴が大きくて泣いてしまった、ということもあるでしょう。

壁紙の継ぎ目がはがれ、浮いてしまうというのはよくあること

ピン、ネジ、小ハゲの例。壁紙が破れ、穴が開いていると目立ちます

●ピン穴・ネジ穴問題、実は手軽に解決できる

　こういった壁紙に関するトラブルをある程度解決してくれるのが、今回紹介する2つの製品です。

　ひとつは「クロスのはがれ補修セット」（実売1000円前後）。これは、壁紙専用のりとローラー、はけがセットになったもの。のりだけでなく道具まで揃っていますから、これだけで補修できるというのが便利です。

テカらず変色もしないという強力なのりと、道具のセット

　もうひとつは、「クロスの穴うめ材スーパー」（実売400円前後）。穴埋め材とへらのセットとなっており、こちらも、これだけで穴埋め作業が可能となります。

　面白いのは、熱膨張剤が配合されているため、70度以上に熱すると膨らむという点。壁紙によくある凹凸をある程度再現できるため、単純に穴埋めするよりも目立たなくなる、というのがメリットです。

膨張剤配合の穴埋め材と、スポンジでできたヘラとのセット

　実際どんな使い勝手なのか、どんな仕上がりになるのかを試してみました。

