みやさとけいすけの工具探検隊 第115回
引っ越し前に見て！壁紙のはがれや穴を自分で直せる補修アイテムの実力【賃貸の原状回復に】
2026年01月26日 18時00分更新
長く住んでいると、いつの間にか壁紙のつなぎ目が浮いてきてしまっていること、ありますよね。また、どれだけ気を付けていてもダンボールや家具の角を壁に当ててしまい、小さくハゲてしまうこともあります。
これ以外にも、刺した跡が目立たないというピンやフックを使っていたのに、抜いてみたら明らかに穴が開いていて愕然としたり、「なんとかなれーッ」と壁にねじ止めしたら、外したときに思ってた以上に穴が大きくて泣いてしまった、ということもあるでしょう。
●ピン穴・ネジ穴問題、実は手軽に解決できる
こういった壁紙に関するトラブルをある程度解決してくれるのが、今回紹介する2つの製品です。
ひとつは「クロスのはがれ補修セット」（実売1000円前後）。これは、壁紙専用のりとローラー、はけがセットになったもの。のりだけでなく道具まで揃っていますから、これだけで補修できるというのが便利です。
もうひとつは、「クロスの穴うめ材スーパー」（実売400円前後）。穴埋め材とへらのセットとなっており、こちらも、これだけで穴埋め作業が可能となります。
面白いのは、熱膨張剤が配合されているため、70度以上に熱すると膨らむという点。壁紙によくある凹凸をある程度再現できるため、単純に穴埋めするよりも目立たなくなる、というのがメリットです。
実際どんな使い勝手なのか、どんな仕上がりになるのかを試してみました。
