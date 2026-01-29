【Amazonスマイルセール】性能より先に置き場所？ 幅10cm未満のDellスリムデスクトップ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Dell デスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」をチェック！

【Amazon限定】DellのデスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」が、AmazonスマイルSALEの対象になっています。参考価格13万2,800円のところ、10％オフの11万9,800円で販売されています。

デスクトップPCは性能で選ぶもの、と思っていても、実際には置き場所で候補が絞られることがあります。Dell Slim ECS1250は、置き場所を思っているより気にしなくても済みそうなサイズです。

幅10cm未満のスリム筐体

本体幅は95mm。横方向の張り出しを抑えた筐体で、デスク脇や足元などにも収めやすいサイズです。高さと奥行きはありますが、横幅が小さい点は設置を考える際の判断材料になります。

Core Ultra 5／16GBの標準構成

CPUはIntel Core Ultra 5（シリーズ2）、メモリ16GB、ストレージは512GB SSDを搭載しています。Officeは付属せず、構成はシンプルです。

拡張性とサポートを含めた据え置き設計

筐体はツールレスで開閉でき、メモリーは最大64GBまで対応します。SSDやHDDの追加や、PCIeスロットによる拡張が可能です。

有線キーボードやマウスが付属し、Amazon.co.jp限定で翌営業日対応のオンサイト修理サービス（1年）とHDD返却不要サービスが含まれます。

製品スペック

【CPU】 Intel Core Ultra 5

【メモリ】 16GB

【ストレージ】512GB SSD

【OS】Windows 11 Home

【本体サイズ】幅95×高さ303×奥行293mm

【サポート】翌営業日対応オンサイト修理（1年／HDD返却不要）

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！