Amazonセール情報大紹介！ 第1179回

【Amazonスマイルセール】性能より先に置き場所？ 幅10cm未満のDellスリムデスクトップ

2026年01月29日 13時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonスマイルセール】Dell デスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」をチェック！

　【Amazon限定】DellのデスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」が、AmazonスマイルSALEの対象になっています。参考価格13万2,800円のところ、10％オフの11万9,800円で販売されています。

　デスクトップPCは性能で選ぶもの、と思っていても、実際には置き場所で候補が絞られることがあります。Dell Slim ECS1250は、置き場所を思っているより気にしなくても済みそうなサイズです。

アマゾンでDell デスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」を入手

幅10cm未満のスリム筐体

　本体幅は95mm。横方向の張り出しを抑えた筐体で、デスク脇や足元などにも収めやすいサイズです。高さと奥行きはありますが、横幅が小さい点は設置を考える際の判断材料になります。

Core Ultra 5／16GBの標準構成

　CPUはIntel Core Ultra 5（シリーズ2）、メモリ16GB、ストレージは512GB SSDを搭載しています。Officeは付属せず、構成はシンプルです。

拡張性とサポートを含めた据え置き設計

　筐体はツールレスで開閉でき、メモリーは最大64GBまで対応します。SSDやHDDの追加や、PCIeスロットによる拡張が可能です。

　有線キーボードやマウスが付属し、Amazon.co.jp限定で翌営業日対応のオンサイト修理サービス（1年）とHDD返却不要サービスが含まれます。

製品スペック

【CPU】 Intel Core Ultra 5

【メモリ】 16GB

【ストレージ】512GB SSD

【OS】Windows 11 Home

【本体サイズ】幅95×高さ303×奥行293mm

【サポート】翌営業日対応オンサイト修理（1年／HDD返却不要）

アマゾンでDell デスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」を入手

Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

