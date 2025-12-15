人気過ぎて販売期間延長になったロブションのフランス伝統菓子「フラン」はどんなお味？

ジョエル・ロブションで1月14日（水）から期間限定で販売しているフランス伝統菓子「フラン ヴァニーユ」が、人気のあまり販売期間の延長！ これほどまでに支持され、販売期間の延長まで勝ち取ったのは、単なるブランドの力だけじゃなく、絶対その美味しさに秘密があるはず。流行りものに飛びつくのは少し気恥ずかしい……なんて考えてないで、この機会を逃さず食べなくちゃ！

大好評のフランス伝統菓子「フラン ヴァニーユ」

「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、ならびに「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店では、2026年1月14日（水）より期間限定で販売しているフランス伝統菓子「フラン ヴァニーユ」について、販売期間を2026年3月31日（火）まで延長することが決定しました。販売店舗も追加されます。

フラン ヴァニーユ

価格：￥560（税込）

「フラン（Flan）」は、フランスの伝統的な焼き菓子です。フランスでは多くのブーランジュリーやパティスリーで販売されており、素朴ながらもやさしい味わいで、国民的なおやつとして広く親しまれています。

ジョエル・ロブションの「フラン ヴァニーユ」は、発酵バターが香るザクザクとした生地に、コクと甘みが特徴の「御養卵」と、濃厚なクレーム・ドゥーブル、さらにバニラビーンズを贅沢に使用したなめらかなクリームを丁寧に焼き上げています。とろけるような口どけと、香り高いバニラの余韻が楽しめます。

販売店舗

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 全店（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店、ニュウマン新宿店）

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション全店（恵比寿ガーデンプレイス店、六本木ヒルズ店、丸の内ブリックスクエア店）

ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店（2026年2月6日（金）より販売開始）